8年前裸照外流淚崩！　女星辜莞允「百張私密照+錄音檔」再遭瘋傳

▲辜莞允在2014年因3張泡湯被外流而登上新聞，如今再被爆出更多私密照遭外流。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

記者陳雕文／綜合報導

藝人辜莞允在2014年初遺失相機導致3張泡湯裸照外流，並在當年的除夕夜登上新聞引起軒然大波，到了2019年捲入偷拍藝人鮪魚案件後淡出螢光幕，如今網路上又出現【NONO 大學限時獨家】等標題，並放上近百張辜莞允的私密照，以及她跟一名男子親密接觸的畫面、錄音檔！

▲辜莞允笑容甜美身材火辣，時不時在社群放上美照。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

在臉書擁有74萬名粉絲、30歲的藝人辜莞允（Nono）在2014年1月初於世新大學遺失相機，導致3張泡湯裸照外流到網路，後來檢方發現世新大學失物招領中心打工的男大生涉有重嫌並依法起訴，儘管後來辜莞允有跟對方達成和解，但外流的痛永恆刻在心上。

到了2019年4月，辜莞允又捲入偷拍藝人鮪魚（徐瑋吟）的案件，雖然最終因證據不足獲不起訴處分，之後她選擇淡出螢光幕，透過經營社群並時不時PO生活照跟粉絲互動。沒想到從今年8月底，又爆出網路上出現疑似辜莞允大學時期的露點照，甚至還有她跟男伴親密且深度互動的畫面、親密對話的錄音檔！

▲辜莞允和鮪魚因為偷拍裸照風波翻臉打官司。（圖／翻攝自2人Instagram）

有網友比對照片，判斷有很高機率就是辜莞允本人。網紅推手圤智雨表示，「也太慘了吧！等於二度被出賣，希望未來不要有第三度外流…」記者自本月14日起，多次傳訊息至辜莞允臉書求證，截稿前仍是「已讀不回」。

▼有網友認為私密照確實是辜莞允本人，但辜對此事件並無回應。（圖／翻攝自辜莞允臉書）