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嫩妹單獨住飯店竟遭偷拍！陌生男傳「床上私密照」嗆：報警也不怕

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲王姓女子單獨住在飯店內，卻遭到偷拍私密照片、影片。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

外出住旅館是常有的經驗，不過湖南婁底一名王姓女子日前在公司附近住飯店，因為只有自己一個人，穿著上面較為隨興，沒想道退房後接到陌生男子的電話，才知道自己住宿過程遭到偷拍，對方甚至開口索討10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），還嗆聲「不怕報警」，讓王女相當害怕，不曉得該如何是好。

綜合陸媒報導，王女日前入住湖南婁底的赫柏希音酒店，因為當時是單人入住，穿著上較為隨興，待在房間時並非無時無刻都穿著衣服。

沒想到後來王女退房，卻突然接到陌生男子的電話，對方對她的個人資料瞭若指掌，甚至還知道工作的單位，並傳送了數段她入住時的影片，內容都相當私密。

▲▼王姓女子單獨入住飯店，竟遭到偷拍私密照。（圖／翻攝微博）

▲王姓女子單獨入住飯店，竟遭到偷拍私密照。（圖／翻攝微博）

該名男子開口威脅，王女必須支付10萬元（約新台幣44萬元）的遮羞費，否則會將這些照片、影片公開，發送給王女身邊的親友，以及工作單位的同事。

王女試圖將對方約到現實見面，陌生男子則開口坦言，因為是「撈偏行」的，知道自己是犯法，所以不會在現實見面、拿錢，同時也不怕報警處理。

後續王女質疑，為何在飯店的隱私空間裡，會被人安裝攝影機，於是跟飯店理論，飯店方面則否認，指控「沒有一間房型與畫面中相同」。

▲▼王姓女子單獨入住飯店，竟遭到偷拍私密照。（圖／翻攝微博）

▲歹徒的行徑十分囂張，放話要將王女的私密照片、影片傳給她身邊的親友。（圖／翻攝微博）

不過，警方到場調查後，已確認了偷拍事件是發生在哪間房間，飯店的工作人員也坦承，這個拍攝角度是從「空調出風口向下拍」，相當明顯。

王女後續要求調閱飯店監視器，卻遭到工作人員拒絕，飯店方面告知，工作人員不可能自己安裝偷拍設備，相關的監視器畫面也沒有備份，目前已經找不到。

王女提到，這間飯店鄰近她工作的地方，為了圖方便，有時候應酬完畢，她會選擇在飯店住一晚，也有辦一張會員卡，沒想到事情發生到現在，飯店方面一句道歉都沒有，甚至還封鎖了她的聯繫方式，只好透過媒體管道找個公道。

對此，飯店則表示，對於這件事情不便透露，目前已經移交公安機關，有什麼事情去跟公安機關溝通就好。

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