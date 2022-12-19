3印度籍男「讀心術」詐財　沒現金竟強索炸雞！瞎掰愛算命分享

▲南港展覽館舉辦醫療科技展，3名印度籍男子以魔術手法進行詐騙遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市南港展覽館外，近期頻傳印度籍人士在街頭隨機向民眾以讀心詐術騙取財物事件，12月4日展覽館轄區南港派出所接獲民眾報案，指稱館有外籍人士對民眾實施詐騙，歹徒以英文向民眾攀談後，拿出黃色便條本要民眾寫下數字，卻可以順利猜中，藉此誆稱自己有讀心術，向民眾索討金錢。

南港派出所所長林承緯獲報後，率警員陳洛堂、陳璿中、李惠婷等員趕赴現場，當天南港展覽館舉辦醫療科技展，現場外籍人士不少，警員門口發現一印度籍男子，持有參觀科技展證件，向警謊稱來台觀光看展，員警眼尖發現其皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等詐騙工具。

警方現場留置印度籍男子盤查時，一名林姓民眾跑過來告訴警察，對方以類似魔術讀心術的詐騙手法，表演完後向他索取新台幣3千元，且對方拿錢後仍糾纏被害人，警方當場將該名嫌犯帶回調查。

巧合的是，警方在展覽館內調閱監視器畫面，結果發現另名印度男子，正以相同手法對吳姓民眾施展讀心術並強索金錢，吳男表示身上沒有帶現金後，這名印度詐騙犯居然強要他手上剛買的炸雞套餐，所姓警員根據監視器畫面，立刻趕到現場逮人。

同時間南港展覽館二館警方發現另名印度男疑為共犯，前往盤查在他身上發現相同讀心術的詐術工具。經警方調查後，3名印度男均互相認識，且身上都有同樣的讀心術道具，詐術手法均是跟民眾搭訕，利用算命、詐術精準預言，藉此向民眾強索現金。

警方電召外事通譯人員進行警詢，3人否認藉由讀心術詐欺取財，辯稱「喜歡算命占卜分享，希望對方給點錢或者食物」，警訊後認定3名印度犯嫌觸犯詐欺、強制等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

南港分局呼籲，對於近日頻傳街頭有外籍人士透過與民眾以魔術手法互動，騙取財物等情事，務必提高警覺，勿輕易相信並交付錢財，若遇有類似情形，請立即撥打110報案專線，並且紀錄外型特徵以提供警方追查法辦。

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