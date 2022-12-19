「冷凍庫1物」煮飯更好吃！她一曝操作照　網笑翻：以為花生湯

▲原PO看電視學到1招，想煮出又香又Q的白飯。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

想用電鍋煮出好吃的飯，可以利用冰箱「冷凍庫1物」，但她一曝實際操作照，卻讓眾人笑翻！一位女網友看電視時得知，煮飯時若在電鍋裡放冰塊，米飯會更香Q，就想試試看是不是真的，便豪邁倒了一堆冰塊在電鍋裡，網友不禁噴笑，「以為這鍋是花生湯。」話題還吸引其他人熱論煮飯秘訣。

這位女網友在臉書「廚藝公社」貼出照片，「這是看電視學來的，煮飯的時候，放進冰塊，米飯會更香Q。」看到照片後，就有人驚呆，「1顆冰塊，不是1盒」、「人家是放1顆冰塊，延緩電子鍋跳起來的時間，代替泡米時間，不是做冰塊浴啦」、「也太多顆了吧……2顆差不多吧？」

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▲冰塊多到有人以為是水晶餃。（圖／翻攝自爆料公社）

只見電鍋裡浮著滿滿一層冰塊，數量之多讓網友直笑，「乍看之下，以為這鍋是花生湯」、「還以為是什麼生物的卵」、「還以為是魚丸」、「還以為放水晶餃說」、「白飯少冰」、「少騙我了，妳想要煮薏仁湯對不對」、「閣下想煮稀飯？」

話題還引來煮飯秘訣討論串，「煮飯就是水跟米的比例而已，那些奇奇怪怪的招都只是心理作用」、「其實用IH電子鍋煮，就能吃到好吃的飯了」、「我是不太相信奇怪的偏方，米要好吃要知道怎麼洗米，也要知道新米跟舊米給的水量，這樣就能煮一鍋好吃的米飯了」、「買好吃的米，滴點油、灑一點鹽就很讚了」、「在煮飯前米洗好先浸泡15分鐘以上，煮前加一些食用油，煮起來的飯粒粒分明又軟Q。」