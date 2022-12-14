不爽店家漲蛋價！外食哥「三餐自己煮」成本驚呆他：划算多了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友原本是外食族，最近店家紛紛漲蛋價，愛吃蛋料理的他，決定三餐自己煮，而成本意外地很划算。對此，鄉民看法兩極，也有不少人直言，「要看人數」、「食材一直漲，根本差沒多少」。

網友在PTT發文提到，他以前都是外食族，一天餐費落在350到450元之間，「最近很不爽店家都漲雞蛋，林北又很愛吃蛋料理，嘗試自己煮之後，每一餐含瓦斯，成本大概才106-120元，至少都有三菜一肉沒湯。現在自己煮是不是划算多了？」

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▲原po在家下廚後，平均一餐成本最多120元。（圖／翻攝自PTT）

話題掀起熱議，一派鄉民認同，表示「自己煮從來都是比較便宜的」、「一直以來都是，只是要算投入時間成本」、「自己煮一定比較划算。簡單烹煮也不用浪費多少時間，就跟出去吃來回的交通時間差不多而已」、「只是花時間，但真的省很多」、「我一直覺得自煮很便宜」、「自己時間成本是還好啦，又不是大企業」、「高麗菜買一顆不到50元，可以吃N餐」、「自煮比較健康啊！吃水煮餐健康又快，外面水煮餐超貴」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

但也有不少網友搖頭直呼，「自煮一堆隱藏成本」、「你要把人工、燃料費、冰箱成本算進去阿」、「沒持續更新菜單，自煮會吃膩」、「可憐哦，你的人工不用錢嗎」、「看人數，一個人自己煮不一定划算」。

對於有人提出，原po少算了冰箱成本，就有鄉民反駁，「跟冰箱沒關係啊！你沒自煮，冰箱還不是堆一東西？電費是還好，只是多個瓦斯費。」

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