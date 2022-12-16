黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

▲看起來的確蠻恐怖的。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在路上撞見，一台貼滿照片、掛上紅彩球的詭異囍車，嚇得他險些閃尿，而上萬網友一看也附和喊毛，驚呼「這是冥婚吧」、「覺得要迴避」。不過，也有不少知情人吐露真相，笑喊「煞哥來了，嗷嗚！」

網友在爆料公社PO出兩張照片，直呼「晚上在路上看到，差點尿褲子。」從畫面中可見，這台廂型車掛了不少紅色彩球、粉色彩帶，除了一般紅色的「囍字」外，竟放上頗有靈堂風格的「黃色囍字」布料，同時還貼滿各種A4大小的照片。

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詭異畫面讓眾人不寒而慄，洗版狂回「以為是靈車」、「冥婚的囍車吧」、「又是那莊嚴的顏色」、「還以為是欠債不還的」、「迎娶鬼新娘？」「這是有多大的冤屈」。

事實上，這是「盧俊陞直播粉絲團」，在12月14日搞笑直播「世紀大婚禮」中所設計的道具，臉書粉專擁有37萬粉絲的他們，不定時會直播影片，其中充滿幽默、搞笑、驚嚇、溫馨等元素。

不少粉絲一看，立刻笑說「這是現在紅遍整抖音的煞哥傑作」、「這不是GN他們的阿法嗎」、「刀哥娶老婆，婚喪喜慶都可以租用」、「你不可以侮辱阿爾法斯...全台唯一」、「煞哥反應很快，說話很逗，氣氛都搞得很歡樂」。

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