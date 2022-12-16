蘋果信義專賣店「屋頂有巧思」！有如一台MacBook　上101就看得到

▲網友發現蘋果直營店的屋頂設計有「大巧思」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

位於信義A13的蘋果直營店是不少果粉閒暇時的好去處，但你知道嗎？其實這間直營店的屋頂設計有「大巧思」，要登上101或使用空拍機才看得到，屋頂造型就像是一台巨型「MacBook」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，表示「繞了一圈才發現～原來招牌在屋頂」，並附上一張俯瞰蘋果專門店的照片。照片中可見，由高處俯瞰蘋果信義A13直營店屋頂，會發現建築屋頂的設計概念竟是一台「MacBook」。

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建築屋頂的顏色及形狀都跟蘋果的筆電「MacBook」上蓋一模一樣，且銀白色的屋頂中間加上一顆品牌Logo「蘋果」圖樣，宛如一台被放大燈照到的筆電，十分有趣。

貼文一出不少網友表示，現在才知道原來蘋果專門店的屋頂有如此巧思，「我也是第一次看到喔」、「第一次看到耶! 好有趣!」、「這個梗很久了」、「應該也不用招牌就知道了」、「很時髦欸」、「招牌在屋頂是給飛機看的」、「故意的，從101看下去就是一台 Macbook」、「笑死 都快當廚房逛都了我還不知道他屋頂長這樣」、「好有趣」。

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