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直播拍賣業者結合社福團體送溫暖　邀歌手藝人齊聚過聖誕

▲直播拍賣業者結合社福團體送溫暖　邀歌手藝人齊聚過聖誕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市基督教榮光全人關懷協會17日晚間舉辦「讓愛無限-寒冬送暖聖誕晚會」，由邀請藝人到場，與弱勢孩童、居民同樂。（圖／新竹市基督教榮光全人關懷協會提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市基督教榮光全人關懷協會17日晚間舉辦「讓愛無限-寒冬送暖聖誕晚會」，由知名直播拍賣業者邀集多名藝人到場，與近50位弱勢孩童及社區居民一起同樂，讓新竹市香山區的弱勢家庭在寒冬季節裡感受社會溫暖。

新竹市基督教榮光全人關懷協會牧師姜宏達表示，此次活動是希望讓協會輔導的香山區弱勢兒童能夠一起體驗、感受快樂聖誕節，他感謝蘭蘭直播及多位藝人到場，並提供許多小禮物陪孩子們同樂。

▲直播拍賣業者結合社福團體送溫暖　邀歌手藝人齊聚過聖誕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼活動中特別邀請張心傑、藍薰、溫瀚龍、林秀琴、陳致遠等藝人到場，和孩子們及社區居民一起同樂。

▲直播拍賣業者結合社福團體送溫暖　邀歌手藝人齊聚過聖誕。（圖／記者陳凱力翻攝）

姜宏達指出，新竹市基督教榮光全人關懷協會平時在香山地區的兩個據點開設課輔班，服務對象包括低收入戶、經濟弱勢、原住民、隔代教養與單親家庭等孩童，希望孩子們都能獲得良好的學習機會。

蘭蘭直播拍賣業者房蘭興表示，他從小因為被送養，所以一直被舅舅、姜宏達牧師照顧，長大後、有能力希望可以回饋教會，在得知牧師為了舉辦這次活動到處募款，相當辛苦，於是決定協助舉辦。

房蘭興指出，此次除了舉辦晚會活動，也募集了50條棉被贈給協會所服務的低收入戶，此外，他也透過牧師獲悉協會服務的個案中有5名孩子家境較為困苦，特別開放他們先許願，由多名愛心人士一起完成孩子想要獲得平板電腦、球鞋、玩偶、衣服及樂高積木的願望。

房蘭興說，這場活動特別邀請張心傑、藍薰、溫瀚龍等多位歌手，以及林秀琴、陳致遠等藝人到場，和孩子們及社區居民一起同樂，一起在歌聲、歡笑聲中渡過溫馨的聖誕佳節。

同樣擁有原住民身分的陳致遠、張心傑紛紛表示，他從小也在教會長大，常會想起小時候如何受到別人幫助，現在他們在社會上有一點知名度，希望能結合更多人，讓愛的力量變大，幫助弱勢家庭的孩子們。

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