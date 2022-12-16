　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

四輪傳動送愛偏鄉！九和汽車響應ETtoday高球賽贊助Discovery Sport

▲▼ETtoday新聞雲2022慈善送愛高爾夫球邀請賽，12/14於國華高爾夫球場盛大舉行，在東森集團總裁王令麟的號召下，多家企業老闆一同共襄盛舉響應愛心。（圖／記者湯興漢攝）

▲ETtoday高爾夫球邀請賽於國華高爾夫球場開打，九和汽車熱情響應歲末最暖高球賽，贊助「一桿進洞」大獎並於現場設置極具現代摩登風格展示區。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／採訪報導

由東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，邀集數十家愛心企業共同響應參與，成為歲末最暖高球賽。九和汽車也特別贊助「一桿進洞」大獎Land Rover Discovery Sport一台，希望幫挑戰成功的車主升級裝備，未來有機會透過四輪傳動的超強行動力運輸物資送愛偏鄉。

▲▼ETtoday新聞雲2022慈善送愛高爾夫球邀請賽，12/14於國華高爾夫球場盛大舉行，在東森集團總裁王令麟的號召下，多家企業老闆一同共襄盛舉響應愛心。（圖／記者湯興漢攝）

▲九和汽車特別贊助ETtoday高球賽「一桿進洞」大獎Land Rover Discovery Sport一台。

▲▼ETtoday高爾夫球賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday高球賽於國華高爾夫球場的「一桿進洞」挑戰場地。

九和汽車訓練課長陳凌宇說明，能有機會參與ETtoday慈善高爾夫活動實屬難得，希望透過ETtoday的平台讓更多消費者認識到九和企業，進一步了解品牌長期支持公益、回饋社會的理念。

事實上，過去九和企業經常號召車主一起做公益，透過捐獻方式送愛偏鄉小學以及參與植樹等相關活動來回饋社會，且因應永續經營已成社會共識，車款也開始走向電動化，未來Jaguar Land Rover也將趨向純電化，共同為地球盡一份心力。

▲▼ETtoday新聞雲2022慈善送愛高爾夫球邀請賽，12/14於國華高爾夫球場盛大舉行，在東森集團總裁王令麟的號召下，多家企業老闆一同共襄盛舉響應愛心。（圖／記者湯興漢攝）

▲九和汽車訓練課長陳凌宇。

陳凌宇表示，這次為響應ETtoday慈善高爾夫號召眾多企業送愛到部落的行動，九和汽車特別贊助活動「一桿進洞獎」Land Rover Discovery Sport一台，讓愛心車主有機會能開回這台熱門車款，未來透過Discovery Sport的四輪傳動能力更加輕鬆地將物資載送到偏遠、交通不便的偏鄉地區，升級送愛行動硬裝備，將愛傳送到全台各個角落。

事實上，Jaguar Land Rover近年的「Reimagine」全球策略，透過精簡化、轉型、重整等方式，在豪華汽車領域中立下全新品質與效率標竿，在車款方面更趨向未來性，像是採用先進科技及環保材質等，重新定義現代奢華。

▲▼ETtoday新聞雲2022慈善送愛高爾夫球邀請賽，12/14於國華高爾夫球場盛大舉行，在東森集團總裁王令麟的號召下，多家企業老闆一同共襄盛舉響應愛心。（圖／記者湯興漢攝）

▲Jaguar Land Rover近年的「Reimagine」全球策略，重新定義現代奢華。

東森投入公益已有20多年，透過東森慈善基金會「愛的早餐」幫助全台超過3萬5千名偏鄉孩子補足晨間元氣，不必再餓著肚子上學，同時藉由送愛到部落活動為弱勢族群募集冬衣、以及偏鄉孩子成長發展才藝所需之物資等，為所有需要幫助的人提供即時援助。此次ETtoday高球賽活動也邀集球星胡金龍及藝人安苡愛共同參與，並有數十家企業共襄盛舉，王令麟承諾募款所得將全數捐予東森慈善基金會，幫助偏鄉及弱勢團體，實際運用在全台各縣市需要幫助的人身上。

▲ETtoday高爾夫球邀請賽12/14(三)於國華高爾夫球場開打，眾多企業熱情響應成為今年歲末最暖高球賽。（圖／記者徐文彬攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
瘦到變形！　台灣贈大陸鱷魚「小河」快被養死
傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊！　提幫功王子從德國趕回
快訊／入冬本島首次低溫特報！　18縣市急凍
快訊／台中南屯大停電！　6千多戶受影響
吳宗憲小女兒IG泳裝美照曝！　網朝聖：太美了
高虹安會被起訴嗎？　「他字案」變「偵字案」意義曝
《紅白》超狂卡司曝光！　韓大勢女團首登場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

四輪傳動送愛偏鄉！九和汽車響應ETtoday高球賽贊助Discovery Sport

善心企業黑松公司、君綺醫美、永慶房屋力挺公益　齊力參與「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」

ETtoday高球賽歲末送愛　晚宴慈善義賣企業家愛心溫暖偏部落童

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

四輪傳動送愛偏鄉！九和汽車響應ETtoday高球賽贊助Discovery Sport

善心企業黑松公司、君綺醫美、永慶房屋力挺公益　齊力參與「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」

ETtoday高球賽歲末送愛　晚宴慈善義賣企業家愛心溫暖偏部落童

吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍：進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

懷疑他劈腿...10度潑漆砸車　「縱火險自焚」恐怖前女友下場慘

快訊／國道3號「故障車停內線道」遭追撞　後車駕駛頭部受傷送醫

海洋垃圾變高科技產品　三星用廢棄漁網做手機原料

澳門：台灣、香港及外國旅客入境改居家隔離5日

快訊／網傳變電箱爆炸害台中6千戶停電　台電駁斥...真實原因曝

嘔吐無力走不動！萬大南溪賞景受困　黑鷹寒流前出動成功救援

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

台3線305.8K處設置固定式測速照相　嚴格取締雙向車輛超速

台商怒「送骨灰罈要千里搶機位」　藍促小三通復航：台疫情比陸嚴重

一中商圈套房抓毒犯...警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲

公益熱門新聞

醫美集團愛爾麗捐贈子宮頸抹片巡迴車

九和汽車四輪傳動送愛偏鄉

善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益

ETtoday高球賽晚宴義賣送愛溫暖部落

歲末最暖ETtoday高球賽開打！

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

國寶公益不落人後邀長輩健走18洞

王令麟力挺更生人獄後重生

王令麟勉更生人在東森安心就業

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

畢書盡徐佳瑩送暖！紅包義賣助童

全台第一座多媒體繪本城鎮！　電通行銷傳播集團翻轉老梅社區有成

體貼候診苦！東森捐三總防疫帳篷

更多熱門

相關新聞

善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益

善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益

東森集團號召各大企業寒冬送暖傳遞愛！12/14上午與各大企業於國華高爾夫球俱樂部展開慈善球賽，緊接著晚宴義賣活動，更攜手善心企業共襄盛舉，共度充滿愛的夜晚。

各國「總統座車」一次看

各國「總統座車」一次看

建商大老齊聚ETtoday慈善高球會　低調送暖謙稱「盡棉薄之力」

建商大老齊聚ETtoday慈善高球會　低調送暖謙稱「盡棉薄之力」

建商力挺ETtoday慈善高球賽　送愛不手軟「一聽到秒報名」

建商力挺ETtoday慈善高球賽　送愛不手軟「一聽到秒報名」

ETtoday高球賽晚宴義賣送愛溫暖部落

ETtoday高球賽晚宴義賣送愛溫暖部落

關鍵字：

公益愛心雲ETtoday高球賽九和汽車Jaguar Land Rover

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面