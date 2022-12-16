四輪傳動送愛偏鄉！九和汽車響應ETtoday高球賽贊助Discovery Sport

▲ETtoday高爾夫球邀請賽於國華高爾夫球場開打，九和汽車熱情響應歲末最暖高球賽，贊助「一桿進洞」大獎並於現場設置極具現代摩登風格展示區。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者林璟倩／採訪報導

由東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，邀集數十家愛心企業共同響應參與，成為歲末最暖高球賽。九和汽車也特別贊助「一桿進洞」大獎Land Rover Discovery Sport一台，希望幫挑戰成功的車主升級裝備，未來有機會透過四輪傳動的超強行動力運輸物資送愛偏鄉。

▲九和汽車特別贊助ETtoday高球賽「一桿進洞」大獎Land Rover Discovery Sport一台。

▲ETtoday高球賽於國華高爾夫球場的「一桿進洞」挑戰場地。

九和汽車訓練課長陳凌宇說明，能有機會參與ETtoday慈善高爾夫活動實屬難得，希望透過ETtoday的平台讓更多消費者認識到九和企業，進一步了解品牌長期支持公益、回饋社會的理念。

事實上，過去九和企業經常號召車主一起做公益，透過捐獻方式送愛偏鄉小學以及參與植樹等相關活動來回饋社會，且因應永續經營已成社會共識，車款也開始走向電動化，未來Jaguar Land Rover也將趨向純電化，共同為地球盡一份心力。

▲九和汽車訓練課長陳凌宇。

陳凌宇表示，這次為響應ETtoday慈善高爾夫號召眾多企業送愛到部落的行動，九和汽車特別贊助活動「一桿進洞獎」Land Rover Discovery Sport一台，讓愛心車主有機會能開回這台熱門車款，未來透過Discovery Sport的四輪傳動能力更加輕鬆地將物資載送到偏遠、交通不便的偏鄉地區，升級送愛行動硬裝備，將愛傳送到全台各個角落。

事實上，Jaguar Land Rover近年的「Reimagine」全球策略，透過精簡化、轉型、重整等方式，在豪華汽車領域中立下全新品質與效率標竿，在車款方面更趨向未來性，像是採用先進科技及環保材質等，重新定義現代奢華。

▲Jaguar Land Rover近年的「Reimagine」全球策略，重新定義現代奢華。

東森投入公益已有20多年，透過東森慈善基金會「愛的早餐」幫助全台超過3萬5千名偏鄉孩子補足晨間元氣，不必再餓著肚子上學，同時藉由送愛到部落活動為弱勢族群募集冬衣、以及偏鄉孩子成長發展才藝所需之物資等，為所有需要幫助的人提供即時援助。此次ETtoday高球賽活動也邀集球星胡金龍及藝人安苡愛共同參與，並有數十家企業共襄盛舉，王令麟承諾募款所得將全數捐予東森慈善基金會，幫助偏鄉及弱勢團體，實際運用在全台各縣市需要幫助的人身上。

▲ETtoday高爾夫球邀請賽12/14(三)於國華高爾夫球場開打，眾多企業熱情響應成為今年歲末最暖高球賽。（圖／記者徐文彬攝）