iPhone升級iOS 16.2耗電量評比！　續航力最高下滑52分

▲iPhone升級新版iOS 16.2，實測耗電量，續航力最高下滑52分鐘。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者陳依旻／綜合報導

iPhone用戶近日都收到升級新版iOS 16.2 的消息，iPhone 8及iPhone SE 2 以上的機款均可支援，國外知名YouTuber《iAppleBytes》也測試6款歷代iPhone，升級到到最新iOS 16.2 版本電池續航力與Geekbench 效能跑分的狀況。

結果顯示，升級iOS 16.2之後，跟 iOS 16.1版本的續航力，以iPhone13最為明顯，續航力至少下滑約52分鐘；iPhone 12也很明顯，升級後，續航力下滑約17分鐘，iPhone 8 則是約比升級前，少1分鐘。

但也有升級「iOS 16.2」版本之後，續航力微幅提升的，像是iPhone SE 2020續航力比升級前多8分鐘；其次是iPhone XR 多6分鐘；第三名為iPhone 11多5分鐘。

蘋果近日剛釋出iOS 16.2，雖然有些機型續航力會有影響，但更新後確實也多了一些新功能，像是官方指出，iPhone會自動偵測潛在iMessage垃圾訊息，並將其從「訊息」的對話列表中過濾，iMessage垃圾訊息過濾功能適用於台灣、香港、越南、泰國和新加坡的使用者。