　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

▲網友原子筆買7天「沒水」，竟要求退貨。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲原PO買了6支原子筆7天後沒水，去換貨與店家發生爭執。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

遇到這種狀況該怎麼辦？一名台中網友表示，她到一家文具店花了48元買了6隻原子筆，一開始可以寫出水，但沒想到7天後竟「沒水」了，於是拿回店家要求退貨，但店員說賣出去就不能換了，讓她怒發文求公道，不料留言卻大逆風。

一名女網友近日在臉書社團「爆料公社二社」發文抱怨，表示一週前到台中太平中興東路買6支筆，「當時寫可以出水，再多寫就不出水了」，於是他親自帶著筆與發票回文具店，打算要退貨，但店員卻跟他說賣出去的筆不能換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友原子筆買7天「沒水」，竟要求退貨。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲女網友發文公審店家。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

一會兒換主管來，主管詢問「1你有超過7天嗎？2當時不能用，為什麼不先打電話來？」原PO表示有超過七天，但沒有打電話告知是因為「沒有這個概念」。主管最後決定將筆寄回公司，但被原PO拒絕了，而回家後原PO一肚子火的發文公審店家。

貼文一出，留言卻大逆風，原PO討拍不成反被罵，「筆本來就不退換了啊...就是要你試寫啊...」、「實體店面售出當然不能換」、「超過七天 還好意思放上來發文爆料 ～奇文共賞」、「你當在好市多買筆嗎？」、「奧客好多」、「48也爭辯成這樣...看來現在景氣真的不太好？」、「好市多寵壞了一堆人」、「奧客總是能刷新我的三觀」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」！　網笑：弟弟興奮了
本屆10大巨星抱憾最後一舞！　最慘的是他0出賽
快訊／普丁將發表「重大國防消息」！　俄官媒鬆口證實
「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！　本尊回應了
大元出車禍！　遭追撞成「夾心餅乾」
普拿疼缺貨！　藥局出現大量收購
泰國軍艦翻船沉沒！　多名船員失蹤
零成本存股法！　他靠這檔...年領股息300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅西與小智「人生完美重疊」！網揪「7大巧合」驚：太神啦

「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！他出面回應了

小三通決策尚未出爐！王必勝：陸疫情走向高峰「謹慎評估離島衝擊」

普拿疼缺貨！王必勝：藥局出現大量收購　喊話「不要買藥寄國外」

上周病例「增6.7%」！王必勝：可能是另外一個波段上升開始

國人自大陸返台驗出BF.7變異株！　羅一鈞：北京周圍流行

買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

MIS-C+2！5歲男童「打過2劑」　確診近1個月「冠狀動脈擴大」

快訊／今增23死！本土+10317　疫情緩降「比上周同期少4%」

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

梅西與小智「人生完美重疊」！網揪「7大巧合」驚：太神啦

「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！他出面回應了

小三通決策尚未出爐！王必勝：陸疫情走向高峰「謹慎評估離島衝擊」

普拿疼缺貨！王必勝：藥局出現大量收購　喊話「不要買藥寄國外」

上周病例「增6.7%」！王必勝：可能是另外一個波段上升開始

國人自大陸返台驗出BF.7變異株！　羅一鈞：北京周圍流行

買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

味全龍運動科技團隊到善高　輔助學子精進球技、未來挑戰職棒

MIS-C+2！5歲男童「打過2劑」　確診近1個月「冠狀動脈擴大」

快訊／今增23死！本土+10317　疫情緩降「比上周同期少4%」

理財周刊／手機與成熟製程　拉回找買點

郭宸安發豪語超越爸爸　王金勇觀察一動作像郭勇志

理財周刊／2023產業趨勢

勇士砸千萬拍下新莊2字頭「大凶」宅　內行指：投報率高

Ozone首場校唱掀暴動！　北一女學生冒雨熱血應援

2023台灣燈會在台北！12米兔子超萌「東區16件光裝置」先曝光

《寶可夢 朱紫》最強閃焰王牌登場　年末再開黑色太晶團體戰

男團重生選秀《Peak Time》開播日曝光！SJ、少女時代6位評審陣容超狂

出發花蓮當貴族！宮廷風奢華飯店看海數星、紅酒哈根達斯無限供應

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

3大NG保暖行為　中醫：讓身體冷上加冷

夫堅持「午夜不餵奶」　她怒喊離婚

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

參加同事婚宴　1理由被要求車停遠點

天冷室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

全台寒潮爆發　明晨下探4度

男友「浴血床戰」1反應　她心酸：下次不要了

寒流來仍冷不過國外　他指台人1觀念才危險

更多熱門

相關新聞

才剛剪完造型　比熊就幫自己挑染

才剛剪完造型　比熊就幫自己挑染

走在時尚尖端的狗狗！住在新北市的比熊犬「四爺」，日前才剛到寵物美容剪完造型，怎料才過了幾天，四爺居然自己偷咬原子筆的筆芯，幫自己挑染成藍毛汪，被媽媽發現後還笑得很開心，完全沒有悔意。

選手村社宅「下雨屋內濕一片」！東西泡水房東不賠

選手村社宅「下雨屋內濕一片」！東西泡水房東不賠

外送員被開罰單　怪店家「沒提供停車位」

外送員被開罰單　怪店家「沒提供停車位」

鄰居曬衣服　他一看傻眼了「在我家門口」

鄰居曬衣服　他一看傻眼了「在我家門口」

超狂作弊法！他把整部刑事訴訟法刻在原子筆

超狂作弊法！他把整部刑事訴訟法刻在原子筆

關鍵字：

爆料公社二社原子筆

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

決賽最神不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面