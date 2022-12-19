買原子筆7天後沒水！她「退貨被拒」怒公審店家　網酸：奧客無誤

▲原PO買了6支原子筆7天後沒水，去換貨與店家發生爭執。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

遇到這種狀況該怎麼辦？一名台中網友表示，她到一家文具店花了48元買了6隻原子筆，一開始可以寫出水，但沒想到7天後竟「沒水」了，於是拿回店家要求退貨，但店員說賣出去就不能換了，讓她怒發文求公道，不料留言卻大逆風。

一名女網友近日在臉書社團「爆料公社二社」發文抱怨，表示一週前到台中太平中興東路買6支筆，「當時寫可以出水，再多寫就不出水了」，於是他親自帶著筆與發票回文具店，打算要退貨，但店員卻跟他說賣出去的筆不能換。

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▲女網友發文公審店家。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

一會兒換主管來，主管詢問「1你有超過7天嗎？2當時不能用，為什麼不先打電話來？」原PO表示有超過七天，但沒有打電話告知是因為「沒有這個概念」。主管最後決定將筆寄回公司，但被原PO拒絕了，而回家後原PO一肚子火的發文公審店家。

貼文一出，留言卻大逆風，原PO討拍不成反被罵，「筆本來就不退換了啊...就是要你試寫啊...」、「實體店面售出當然不能換」、「超過七天 還好意思放上來發文爆料 ～奇文共賞」、「你當在好市多買筆嗎？」、「奧客好多」、「48也爭辯成這樣...看來現在景氣真的不太好？」、「好市多寵壞了一堆人」、「奧客總是能刷新我的三觀」。

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