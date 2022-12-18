九合一選舉終落幕　矢板明夫點民進黨慘敗5大原因：2024恐丟政權

▲民進黨11月九合一選舉大敗，總統蔡英文致歉辭去黨主席，今嘉義市重行選舉結果出爐，民進黨再吞一敗。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

嘉義市長選舉今（18）日登場，結果出爐由國民黨候選人黃敏惠當選，民進黨再吞一敗，為今年的九合一大選正式劃下句點。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫晚間於臉書點出民進黨這次選舉大敗的五個原因，表示民進黨如果不能好好尋找失敗的原因，2024年的總統大選真的可能丟掉政權。

矢板明夫指出，最近幾個星期，電視各政論節目上，有很多人分析了民進黨敗選的原因，但每個人強調的重點都不同，聽起來有點像盲人摸象，很難看到全貌，綜觀各家意見，他歸類出五個原因。第一是「大環境」，現在，世界上戰爭、瘟疫、通膨同時發生，全世界民主國家執政黨的日子都不好過，選民們的生活過的不好，自然就會對政治心存不滿，想「教訓」執政者，還有年輕人的相對被剝奪感，也促使他們不想去投票、不想投給執政黨。

矢板明夫表示，第二是「認知作戰」，選前中共加大了對台灣的信息滲透。台灣的網路上充斥著對執政黨不利的假新聞，他認為，台灣的防疫十分成功、全世界有目共睹，卻被假新聞抹黑說成非常失敗，「明明可以被當作台灣之光、引以為傲的高端疫苗，也被抹黑、被指責有人炒股，而根本毫無證據。」第三是「民進黨不團結」，選舉期間，民進黨內考慮過多2024總統大選布局、互相勾心鬥角，「有很多縣市不是民進黨和國民黨在競爭，而是民進黨的某個派系和國民黨在競爭。」

矢板明夫提到，第四是「選舉主軸不清晰」，明明是地方選舉，卻基本上沒有提出具體的願景，讓大家看到希望，競選口號「為台灣挺身而出」，太過悲壯，和市民生活關係不大，給人牽強附會感；第五是在大家最關心的議題「台灣安全問題」、「延長兵役問題」上缺乏論述、說明不足，讓大家感到不安，以至於國民黨提出的「票投民進黨、青年上戰場」的口號在一部分家長和年輕人之間發酵。

矢板明夫最後表示，有外部環境造成的客觀原因，也有民進黨自身內部的原因，但不管如何，在很多問題上，和選民溝通不足、被誣陷時沒有即時做出有力的反擊，都是需要反省、儘快尋求對策的，他強調，「畢竟，離總統大選只剩下13個月的時間了。」