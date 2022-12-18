　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一選舉終落幕　矢板明夫點民進黨慘敗5大原因：2024恐丟政權

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨11月九合一選舉大敗，總統蔡英文致歉辭去黨主席，今嘉義市重行選舉結果出爐，民進黨再吞一敗。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

嘉義市長選舉今（18）日登場，結果出爐由國民黨候選人黃敏惠當選，民進黨再吞一敗，為今年的九合一大選正式劃下句點。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫晚間於臉書點出民進黨這次選舉大敗的五個原因，表示民進黨如果不能好好尋找失敗的原因，2024年的總統大選真的可能丟掉政權。

矢板明夫指出，最近幾個星期，電視各政論節目上，有很多人分析了民進黨敗選的原因，但每個人強調的重點都不同，聽起來有點像盲人摸象，很難看到全貌，綜觀各家意見，他歸類出五個原因。第一是「大環境」，現在，世界上戰爭、瘟疫、通膨同時發生，全世界民主國家執政黨的日子都不好過，選民們的生活過的不好，自然就會對政治心存不滿，想「教訓」執政者，還有年輕人的相對被剝奪感，也促使他們不想去投票、不想投給執政黨。

矢板明夫表示，第二是「認知作戰」，選前中共加大了對台灣的信息滲透。台灣的網路上充斥著對執政黨不利的假新聞，他認為，台灣的防疫十分成功、全世界有目共睹，卻被假新聞抹黑說成非常失敗，「明明可以被當作台灣之光、引以為傲的高端疫苗，也被抹黑、被指責有人炒股，而根本毫無證據。」第三是「民進黨不團結」，選舉期間，民進黨內考慮過多2024總統大選布局、互相勾心鬥角，「有很多縣市不是民進黨和國民黨在競爭，而是民進黨的某個派系和國民黨在競爭。」

矢板明夫提到，第四是「選舉主軸不清晰」，明明是地方選舉，卻基本上沒有提出具體的願景，讓大家看到希望，競選口號「為台灣挺身而出」，太過悲壯，和市民生活關係不大，給人牽強附會感；第五是在大家最關心的議題「台灣安全問題」、「延長兵役問題」上缺乏論述、說明不足，讓大家感到不安，以至於國民黨提出的「票投民進黨、青年上戰場」的口號在一部分家長和年輕人之間發酵。

矢板明夫最後表示，有外部環境造成的客觀原因，也有民進黨自身內部的原因，但不管如何，在很多問題上，和選民溝通不足、被誣陷時沒有即時做出有力的反擊，都是需要反省、儘快尋求對策的，他強調，「畢竟，離總統大選只剩下13個月的時間了。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／梅西出賽26場登史上第一　決賽先發名單出爐
世足決賽倒數　巴黎地鐵「阿根廷站」改名法國站！
南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭　專家直言：下降頭
唐綺陽學生時期嫩照曝光！　同學驚見大咖明星
世界盃冠軍戰「3大看點」　梅西對決姆巴佩爭金靴
女生為何愛咬男友？　最美博士「羞吐3原因」
媽媽求樓上「放輕腳步」別嚇到寶寶　鄰居掛紙條：我接下來會更吵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兵役延長已到「最後階段」！蘇貞昌喊全力配合：有新做法會再報告

抖音母公司傳在台「偷偷落地」　陸委會：司法機關偵辦中！

九合一選舉終落幕　矢板明夫點民進黨慘敗5大原因：2024恐丟政權

快訊／高虹安明公布第一波新竹市府小內閣　副市長人選將出爐

李俊俋發布敗選感言　賴清德留言打氣：需要調整方向喚回人民認同

黃敏惠替國民黨守住嘉義市　2022縣市長「藍14席、綠5席、白1席」

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：我們的檢討到底是什麼？

柯文哲敲定黨祕書長、總統競辦主任　蔡壁如不在名單上

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

兵役延長已到「最後階段」！蘇貞昌喊全力配合：有新做法會再報告

抖音母公司傳在台「偷偷落地」　陸委會：司法機關偵辦中！

九合一選舉終落幕　矢板明夫點民進黨慘敗5大原因：2024恐丟政權

快訊／高虹安明公布第一波新竹市府小內閣　副市長人選將出爐

李俊俋發布敗選感言　賴清德留言打氣：需要調整方向喚回人民認同

黃敏惠替國民黨守住嘉義市　2022縣市長「藍14席、綠5席、白1席」

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：我們的檢討到底是什麼？

柯文哲敲定黨祕書長、總統競辦主任　蔡壁如不在名單上

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

全台寒潮爆發明晨更冷「下探4度」　周三又有冷氣團南下

快訊／梅西世界盃出賽26場登史上第一　決賽先發名單出爐

世足決賽倒數「阿根廷大嫂團」聚首！協議奪冠要在身體「刺禁忌」

越南團簽只要1500元　跟團一起辦簽就可享低價簽證

大元驚傳車禍「人車變夾心餅乾」！　停紅燈遭追撞…現場畫面曝光

巴黎地鐵「阿根廷站」暫改名法國站：藍衫軍加油！

兵役延長已到「最後階段」！蘇貞昌喊全力配合：有新做法會再報告

賓利「末代W12引擎跑車」展開路測！限量18台...早就全賣光了

抖音母公司傳在台「偷偷落地」　陸委會：司法機關偵辦中！

聖誕老人跑哪去　府中15「Santa迷路中」沉浸式圓頂體驗開展

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

政治熱門新聞

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

快訊／黃敏惠連任成功！　史上首位「4度當選同縣市首長」

即／突破5萬票！黃敏惠自行宣布當選

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：檢討到底是什麼？

柯敲定黨祕書長　蔡壁如不在名單上

看見高虹安被約談交保　高嘉瑜喊「滿難過的」

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

即／寒流選情冷！嘉義市長選戰　投票率僅4成3

黃敏惠替國民黨守住嘉義市　2022縣市長「藍14席、綠5席、白1席」

更多熱門

相關新聞

李俊俋發布敗選感言　賴清德：需調整方向喚人民認同

李俊俋發布敗選感言　賴清德：需調整方向喚人民認同

九合一大選延長賽，嘉義市長選舉今（18）日登場，選舉結果出爐，由國民黨候選人黃敏惠以5萬9874票當選連任，民進黨候選人李俊俋3萬2790票惜敗。李俊俋隨即在臉書發布敗選感言，而已登記參選黨主席的副總統賴清德也在底下留言打氣，「這代表我們需要調整方向，只要更加努力，一定可以重新喚回人民的認同！」

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：檢討到底是什麼？

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：檢討到底是什麼？

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

朱立倫：民進黨凡事「政治算計」

朱立倫：民進黨凡事「政治算計」

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

關鍵字：

矢板明夫民進黨酒合一選舉敗選

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

嫌電暖器耗電！寒流凍全台「1家電」被推爆

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面