抖音母公司傳在台「偷偷落地」　陸委會：司法機關偵辦中！

▲抖音國際版「TikTok」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

北京字節跳動公司傳出疑似在台灣設立分公司，為抖音國際版「TikTok」在台灣從事業務活動，涉嫌違反兩岸條例。對此，陸委會18日晚間表示，行政院政委羅秉成9日針對TikTok危害我國資安召開會議時，就已經發現上述涉違法情況，已責成主管機關查處，「陸委會就業者涉嫌刑事犯罪部分，也已移由司法機關依法偵辦中。」

陸委會提到，有關媒體揭露有國內業者疑係北京字節跳動公司之台灣分公司，為陸方短影音平台TikTok在台從事業務活動，涉及違反兩岸條例第40條之1情事等報導，經查本案於今年12月9日，行政院羅秉成政務委員針對TikTok危害我國資通安全，邀集相關主管機關召開專案會議時，即已發現上開疑涉違法情事，並即責成主管機關積極主動查處。

陸委會強調，本會就業者涉嫌刑事犯罪部分，也已移由司法機關依法偵辦中。

陸委會指出，近年陸方運用TikTok等短影音視頻對其他國家進行認知操作滲透，且有為中國政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起各國的重視並採取相關反制措施。

陸委會還說，政府基於資安保護，除已重申禁止公部門使用陸製APP外，陸委會將配合行政院指示，會同相關主管機關研議有效安全管理作為，並持續透過宣導強化國人使用網路的安全意識，以及深化對於網路媒體訊息的識讀能力。