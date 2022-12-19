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大陸抖音台灣分公司地點曝　在台中東區老舊社區...市府回應了

▲▼大陸抖音平台在台灣的分公司地點曝光，就在台中東區一棟老舊大樓。（圖／民眾提供，下同）

▲大陸抖音平台在台灣的分公司地點曝光，就在台中東區一棟老舊大樓。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大陸影音平台「抖音」在台分公司地點曝光，是在台中市東區一棟老舊大樓，台中市政府表示，負責人申請變更公司名稱的文件和程序沒有不法，負責人也是同一個台灣人，何況經濟部也同意更名，市府沒有理由拒絕，至於背後有無陸資？有無從事和營業項目不符的業務，司法已介入調查。

▲▼大陸抖音平台在台灣的分公司地點曝光，就在台中東區一棟老舊大樓。（圖／民眾提供，下同）

「TikTok」抖音被懷疑有洩露資訊安全、危及國安之虞，被政府禁止在台營運，但上月卻有一家「昇洋國際生技公司」陳姓負責人申請變更，公司名稱是「字節跳動台灣股份有限公司」（TikToktaiwan co.LTD），地點就設在台中市東區十甲路上一棟外觀不起眼的老舊大樓9樓。

既然有國安疑慮為何可以設在台中市？市府經發局表示，該公司名稱是由經濟部依據公司名稱及業務預查審核準則審查，並核發公司名稱預查核定書後，再由公司檢附公司登記辦法規定文件向台中市政府申請公司名稱變更登記；換句話說，經濟部已同意該公司可變更名稱，加上申請文件相符，市府沒有理由不准。

另外，因股份有限公司股東名冊無須向登記機關登記或報備，市府並無此公司的股東資料，但依據此公司提供的申請文件所載，並非僑外資或陸資公司。

經發局說明，昇洋國際生技公司2018年3月成立，地點在北區三民路上，2019年1月才搬到東區十甲路，2022年11月變更為「字節跳動台灣股份有限公司」，包括陳姓負責人、董監事都是本國人，資本額1200萬元，營業項目有「電子資訊供應服務業、食品、化妝品批發、資訊軟體服務業、國際貿易」等18項。

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抖音字節跳動老舊大樓經發局

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