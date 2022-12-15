抖音管制擴大到民間？　行政院：還在資料蒐集與研析

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

短影音平台TikTok（抖音）、小紅書等近來因資安問題而成為輿論焦點，政府目前已限制公部門資通設備及所屬場域不得使用。針對是否要擴及到民間？行政院發言人羅秉成表示，需要比較多的討論並參考國際做法的效果，「都還在相關資料的蒐集跟研析中，還沒做任何決定」。

羅秉成說，抖音的議題，在109年12月行政院秘書長就函令行政部門與其他四院秘書長，關於陸製會影響資通訊安全的產品，不可以採購也禁止使用，陸製的APP就包括抖音，也在禁止限制的範圍，基於資通訊安全理由，公部門在公務上不管電腦、手機、公務電腦等，都是不能使用的，這部分也會在專案李檢視相關做法有沒有落實。

至於有沒有必要在陸製APP影響到資通訊安全或影響到國人個資等，去做相關限制？羅秉成直言，需要比較多的討論並參考國際做法的效果。國際上比較多的做法，是在公部門做限制，但像印度是直接立法禁止包含公、私部門，「比較少數的立法，成效如何要了解」。

「也就是說要非常審慎，營業自由、言論自由是我們珍惜的。」羅秉成說，相關的APP軟體怎麼防範，如果影響到國安、資安等，都要從各個方面仔細檢討，蒐集各方意見跟做法。要在技術上可行，若有管制但技術上不可行，以印度為例，有部分資安公司在印度有落地登記，可以透過國內公司法規範。

現在講的APP是那些有問題、有沒有落地管制等等，都要盤點了解。也要注意技術上的可行性，在網路上用禁絕的方式是不是能完全封鎖，技術上也有討論，都要務實作評估。如果技術上可行，也要在法律上慎慎處理，「都還在相關資料的蒐集跟研析中，還沒做任何決定」。