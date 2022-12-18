高虹安案類同吳成典案恐無罪？　律師揭2關鍵打臉

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

檢調15日偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安立委助理費詐領案，兵分多路大動作搜索及約談，16日准予高虹安60萬交保候傳。有部分人士認為此案與新黨主席吳成典的案子相似常拿來作對比，對此，律師黃帝穎18日就透過臉書以兩點理由分析，吳成典案的最高法院判決，無法作為高虹安詐領助理費無罪的原因。

黃帝穎指出，第一，最高法院判決吳成典無罪理由，主要是因為吳成典詐領助理費的關鍵證人，當年被檢調違法取證，因此法院認定沒有證據能力，既然沒有證據，就只能判決無罪，但他表示，高虹安案並沒有立委辦公室主任黃惠玟（小兔）等被違法取證的問題，甚至有吹哨者轉污點證人的可能，這與吳成典案完全不一樣，「簡單來說，高虹安沒有吳成典判無罪的相同證據條件。」

黃帝穎分析，第二，立法院函釋不拘束法院，有人拿吳成典一審二審中提到的對立法院助理費函釋等理由，幫高虹安脫罪，比對吳成典最高法院判決，剛好也打臉，他表示，這些函釋為何最高法院完全不採，因為「函釋原本就不拘束司法」，也就是說，「這些函釋無法成為高虹安脫罪的藉口」。

但也有部分人士持不同看法，精神科醫師沈政男日前就指出，從吳成典的案子可以發現，法官採信立法院的說法，也就是怎麼運用助理人力、該做什麼工作、做了多少，都由立委自己決定，沒有什麼掛名不掛名的問題。助理薪資的核銷也尊重立委，不能當成立法院員工來對待。