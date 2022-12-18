　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安案類同吳成典案恐無罪？　律師黃帝穎揭2關鍵打臉

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

檢調15日偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安立委助理費詐領案，兵分多路大動作搜索及約談，16日准予高虹安60萬交保候傳。有部分人士認為此案與新黨主席吳成典的案子相似常拿來作對比，對此，律師黃帝穎18日就透過臉書以兩點理由分析，吳成典案的最高法院判決，無法作為高虹安詐領助理費無罪的原因。

黃帝穎指出，第一，最高法院判決吳成典無罪理由，主要是因為吳成典詐領助理費的關鍵證人，當年被檢調違法取證，因此法院認定沒有證據能力，既然沒有證據，就只能判決無罪，但他表示，高虹安案並沒有立委辦公室主任黃惠玟（小兔）等被違法取證的問題，甚至有吹哨者轉污點證人的可能，這與吳成典案完全不一樣，「簡單來說，高虹安沒有吳成典判無罪的相同證據條件。」

黃帝穎分析，第二，立法院函釋不拘束法院，有人拿吳成典一審二審中提到的對立法院助理費函釋等理由，幫高虹安脫罪，比對吳成典最高法院判決，剛好也打臉，他表示，這些函釋為何最高法院完全不採，因為「函釋原本就不拘束司法」，也就是說，「這些函釋無法成為高虹安脫罪的藉口」。

但也有部分人士持不同看法，精神科醫師沈政男日前就指出，從吳成典的案子可以發現，法官採信立法院的說法，也就是怎麼運用助理人力、該做什麼工作、做了多少，都由立委自己決定，沒有什麼掛名不掛名的問題。助理薪資的核銷也尊重立委，不能當成立法院員工來對待。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機暈了
快訊／國中男跳高雄香蕉碼頭　「不見了」
5寶媽慘死！　他參加派對「帶槍」走火射殺親姊
吃火鍋爆急性痛風！　醫搖頭：全都犯了最大禁忌
快訊／電音王者「臨時取消來台」　粉絲怒：到現場才說
阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結局超暖
快訊／魔獸無預警休兵　關鍵原因出爐
快訊／槍手曝光！　台中遊藝場猛轟11發
明晨最凍剩6°C！　「下波寒流」襲台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

嘉義市長選舉再吞一敗　陳其邁：持續反省整隊前進

高虹安案類同吳成典案恐無罪？　律師揭2關鍵打臉

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠5萬9874票大勝李俊俋

嘉義「章魚里」開票結果曝！黃敏惠得票率達7成　大勝李俊俋

快訊／黃敏惠連任成功！　史上首位「4度當選同縣市首長」

無法藍天變綠地　李俊俋宣布敗選：為了嘉義我們繼續努力

快訊／黃敏惠自行宣布當選　朱立倫：感謝嘉義市民展民主聖地精神

快訊／突破5萬票！黃敏惠自行宣布當選

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

嘉義市長選舉再吞一敗　陳其邁：持續反省整隊前進

高虹安案類同吳成典案恐無罪？　律師揭2關鍵打臉

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠5萬9874票大勝李俊俋

嘉義「章魚里」開票結果曝！黃敏惠得票率達7成　大勝李俊俋

快訊／黃敏惠連任成功！　史上首位「4度當選同縣市首長」

無法藍天變綠地　李俊俋宣布敗選：為了嘉義我們繼續努力

快訊／黃敏惠自行宣布當選　朱立倫：感謝嘉義市民展民主聖地精神

快訊／突破5萬票！黃敏惠自行宣布當選

長髮貴婦怒砸10萬買運彩！　法國、阿根廷都押

批布拉不符林書豪條款！　蘇翊傑退GM群組無聲抗議

幸福感最高的團圓飯　桃園餐旅集團外帶年菜限量販售

台中遊藝場槍手背「3條通」！穿防彈背心開槍　攜百發子彈

寒流10度黑狗穿小背心「堅定迎接」　門口背影感動媽：立馬奔回家

快訊／天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

曾格爾不滿獨自紀錄遭除名　美女律師諷「別人有假登嗎？」酸爆

5寶媽生日變忌日！　他參加派對「帶槍護身」走火射殺親姊

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

政治熱門新聞

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

即／突破5萬票！黃敏惠自行宣布當選

快訊／黃敏惠連任成功！　史上首位「4度當選同縣市首長」

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

即／寒流選情冷！嘉義市長選戰　投票率僅4成3

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

看見高虹安被約談交保　高嘉瑜喊「滿難過的」

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

如何讓綠營放過高虹安？翟本喬：找這人當副市長

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

更多熱門

相關新聞

林穎孟1圖對比高虹安　大嘆：是我早被羈押了

林穎孟1圖對比高虹安　大嘆：是我早被羈押了

民眾黨新竹市長當選人高虹安深陷詐領助理費案，遭檢調搜索國會辦公室並約談，16日清晨以60萬元交保候傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，這件事違反比例原則，直言「需要這麼大動作，真的滿奇怪的」。對此，台北市議員林穎孟17日就在臉書指出，「這一次我要贊同柯文哲的話...高虹安真是違反比例原則、違反一般老百姓常識。」要是高虹安做過的每一件事，變成是她做的，她早就被羈押了。

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓卻笑了

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓卻笑了

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

關鍵字：

高虹安吳成典詐領助理費黃帝穎無罪

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

嫌電暖器耗電！寒流凍全台「1家電」被推爆

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面