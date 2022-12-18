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三重228公園改建後增加200坪草地！公所舉辦音樂盛會親子嗨翻天

▲▼ 三重228公園改建後增加200坪草地！公所舉辦音樂盛會親子嗨翻天。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重228公園改建後增加200坪草地！公所舉辦音樂盛會親子嗨翻天。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

聖誕節腳步將近，三重區公所於今(18)日下午在三重228公園舉辦聖誕音樂會，活動邀請臨近的厚德國小音樂管弦樂團並搭配其合唱團演出外，另特別邀約重陽國小已成軍十年，並多次在全國兒童音樂比賽中榮獲冠軍的「重陽兒童口琴樂團」作為聖誕音樂會活動的主要演出。

三重區長陳奇正表示，三重區的二二八和平公園，是三重面積第二大的公園，在歷經8個多月的整建後，已煥然一新，公園設計採減量原則，將音樂台前原有的觀眾席座椅移除，因而增加近200坪的大草坪，是廣闊又舒適的活動空間。

聖誕音樂會活動由三重區流行創作舞蹈協會暖場，演出具有特色的原住民及日本舞蹈。之後由深獲地方各界人士好評與讚賞的厚德國小音樂管弦樂團、合唱團以及別具特色的重陽國小兒童口琴樂團接續演出。

樂團將演奏多首世界名曲外，又因聖誕節將屆，「重陽兒童口琴樂團」也特別安排了「聖誕老公公要進城了、We Wish You A Merry Christmas」 等歡樂的應景曲目表演。

陳奇正說，重新打造後的三重二二八和平公園，展現出場地的可多樣性使用，有了讓人耳目一新的音樂台精彩表演，民眾可悠閒地或坐或臥地在草坪地上，聆聽美妙音樂。

三重區公所補充，現場限量發送精美又輕便的地墊，現場參與活動並於「新北市三重區公所」臉書打卡，前200名至服務台報到可拿到精美地墊；另外活動現場也將發送小餅乾，烘托聖誕節歡樂的氣氛，邀請民眾一同享受輕鬆愜意的午後聖誕音樂饗宴。

▲▼ 三重228公園改建後增加200坪草地！公所舉辦音樂盛會親子嗨翻天。（圖／記者戴上容翻攝）

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