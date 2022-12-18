　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

▲停招多年的屏東私立志成商工曾因電影返校爆紅，仍難逃解散命運。（圖翻攝自網路 ）

▲停招多年的屏東私立志成商工曾因電影返校爆紅，仍難逃解散命運。（圖翻攝自網路 ）

記者楊惠琪／台北報導

教育部私立高級中等以上學校退場審議會今（18日）舉行第九次會議，會中決定花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校法人解散，將辦理清算。其中已停辦20年的屏東志成商工，正是電影《返校》的取景地點，當時曾讓停招多年的學校一夕爆紅，今仍難逃退場命運。

教育部上午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，由教育部國民及學前教育署長彭富源主持，共有委員18人出席，出席委員人數已達全體委員人數三分之二。

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於屏東縣潮州鎮的私立志成工商，受少子化衝擊，已停招20年，因尚未正式清算解散，2019年成為台灣校園懸疑歷史驚悚片《返校》片中「翠華中學」的拍攝地，荒涼、陰森、破舊的校舍場景，一度成為影迷朝聖新景點。

教育部表示，包括志成工商在內的6所學校，均已停招多年，一直無法提出具體的改辦計畫，2019年修正發布高中以下學校設立變更停辦辦法，要求法令修正前已停辦的私校，須在3年內恢復辦理、新設私校，或變更為其他教育、文化或社會福利事業財團法人，但3年過去仍閒置或申請改辦未通過，今依據退場條例決議解散。

彭富源表示，上述6校都是符合「私立高級中等以上學校退場條例」第21條第4項「本條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情事，教育部依本條例第21條第1項規定令6法人解散，並依本條例第21條第2項至第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部表示，今天通過結算解散的6所學校，在退場條例公布前就已停辦許久，之前依「私校法」進行解散處分，今天會議主要是變更解散的法源依據，其中包括益新商工、國光商工、大同高職等3校曾提出改辦社會福利、地方文化基金會等規劃，但均未通過審查，仍依退場條例命其解散。

此外，針對專輔學校部分，今天退審會議審查一所私立高職，但董事會出席代表出示相關捐款資金，會中確認有具體入帳情形，並考量有具體辦學措施，會後同意暫不列入專輔名單。

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部從9月起陸續召開私校退場審議會，日前已公布大專7校、高中職7校「專案輔導」名單，今（18 日）召開第九次會議，則確定5所高中職和1所護專退場。　

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
劉畊宏出車禍！　開到翻車了
快訊／魔獸坐板凳！　上半場24分鐘全沒上
快訊／新莊阿嬤蹲地倒水　遭鄰居開車撞死
快訊／疫情在反彈！　下波高峰落在2大時間點
200元「人人有獎」　只到今晚快領來用
義交被撞飛7m慘死　司機辯：玻璃起霧沒看到
獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

200元「人人有獎」　只到今晚快領來用

快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓反擊「不讓你家安寧」笑了

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

200元「人人有獎」　只到今晚快領來用

快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓反擊「不讓你家安寧」笑了

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

吳淡如回應苦苓道歉！　「樂意幫打書」維持1習慣：請好好養病

收到「瓦斯補檢通知單」！一打專線完了　過來人嘆：慘噴5千

學甲槍擊案「紅龜」在逃！警將全力掃蕩海線賭場　狠斷金援逼出他

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

遭指「把鳳梨酥當冷凍水餃申請」　食藥署提「關鍵要點」斥假訊息

「舌頭折成豆腐干」臘腸狗長度超驚人　飼主笑：怎麼都不會醒

《英雄聯盟》PSG宣布新賽季陣容　中路ubao加入、網喊：宣傳片超有料

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機都暈了：這球我攔不住

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

寒流來襲全台至少43死　醫示警

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

寒流凍全台！暖暖包「放1部位」全身暖起來

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

更多熱門

相關新聞

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

又有3私校撐不住列退場名單！

又有3私校撐不住列退場名單！

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

關鍵字：

私立高中職私校退場返校志成商工

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面