停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

▲停招多年的屏東私立志成商工曾因電影返校爆紅，仍難逃解散命運。（圖翻攝自網路 ）

記者楊惠琪／台北報導

教育部私立高級中等以上學校退場審議會今（18日）舉行第九次會議，會中決定花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校法人解散，將辦理清算。其中已停辦20年的屏東志成商工，正是電影《返校》的取景地點，當時曾讓停招多年的學校一夕爆紅，今仍難逃退場命運。

教育部上午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，由教育部國民及學前教育署長彭富源主持，共有委員18人出席，出席委員人數已達全體委員人數三分之二。

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位於屏東縣潮州鎮的私立志成工商，受少子化衝擊，已停招20年，因尚未正式清算解散，2019年成為台灣校園懸疑歷史驚悚片《返校》片中「翠華中學」的拍攝地，荒涼、陰森、破舊的校舍場景，一度成為影迷朝聖新景點。

教育部表示，包括志成工商在內的6所學校，均已停招多年，一直無法提出具體的改辦計畫，2019年修正發布高中以下學校設立變更停辦辦法，要求法令修正前已停辦的私校，須在3年內恢復辦理、新設私校，或變更為其他教育、文化或社會福利事業財團法人，但3年過去仍閒置或申請改辦未通過，今依據退場條例決議解散。

彭富源表示，上述6校都是符合「私立高級中等以上學校退場條例」第21條第4項「本條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情事，教育部依本條例第21條第1項規定令6法人解散，並依本條例第21條第2項至第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部表示，今天通過結算解散的6所學校，在退場條例公布前就已停辦許久，之前依「私校法」進行解散處分，今天會議主要是變更解散的法源依據，其中包括益新商工、國光商工、大同高職等3校曾提出改辦社會福利、地方文化基金會等規劃，但均未通過審查，仍依退場條例命其解散。

此外，針對專輔學校部分，今天退審會議審查一所私立高職，但董事會出席代表出示相關捐款資金，會中確認有具體入帳情形，並考量有具體辦學措施，會後同意暫不列入專輔名單。

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部從9月起陸續召開私校退場審議會，日前已公布大專7校、高中職7校「專案輔導」名單，今（18 日）召開第九次會議，則確定5所高中職和1所護專退場。