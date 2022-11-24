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專輔學校再增3所私立高中職　教育部：財務惡化「2年未改善退場」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今天通過，嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中等三所私中被列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（24日）舉行第八次會議，也是第三次針對私立高中職學校進行審議，嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中等三校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為三所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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不過，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，教育部在上月底率先公布高雄私立旗美商工與嘉義私立同濟中學列為專輔學校，上周則公布私立新光高中與賢德工商被列為專輔學校，今天下午退審會舉行第八次會議，嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中等校被列為列為專輔學校。

教育部表示，嘉義宏仁女中為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

▲▼嘉義宏仁女中被列為專輔學校。（圖／翻攝自宏仁女中臉書）

▲嘉義宏仁女中被列為專輔學校。（圖／翻攝自宏仁女中臉書）

至於苗栗育民工家，教育部指出，為退場條例施行後列入專案輔導學校，經過今天出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

教育部表示，台東育仁高中也是退場條例施行後列入專案輔導學校，為退場條例施行後列入專案輔導學校，經過今天出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

▲▼台東育仁高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自育仁高中）

▲台東育仁高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自育仁高中臉書）

教育部表示，經過退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部將名單公告在「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
 

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