　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲全國教育產業總工會批評地方政府審查私校退場進度。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部私校退場審議會日前召開第一場私立高中專輔審議會，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學列入首波「專案輔導」名單，除了國教署管轄學校，也要求直轄市政府主管的私立高中職，在明年五月前審議完畢。但全國教育產業總工會今（31）指出，五都都在忙選舉，要如期審議完畢，根本天方夜譚。

全教產指出，目前直轄市5都，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府自行召開退場審議會審議，教育部希望地方政府能同步在明年5月前都能審議完畢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教產表示，五都對於辦學不佳的私立高中職處理，幾乎毫無動靜，以台中市為例，嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師薪資遭設上限，超過的一律砍掉，且教師基本鐘點竟從16節增加到21節，地方教師工會向台中市教育局反應均石沉大海。

全教產進一步指出，私立高中職過去並沒有「專案輔導」制度，若校務發展不佳，僅會被列為「轉型輔導學校」，且未具強制力，但如今若學校確實符合「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，台中市教育局就應依規定處理，而非只忙於選舉，棄學校師生權益不顧。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／劇烈雨彈狂轟！　宜蘭1學校緊急停班課
被指是「梨泰院悲劇」罪魁禍首！　知名直播主出面了
鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離
踩踏事件怎自救？　「6步驟」比搏擊姿勢有效
鬼切撞擊畫面曝！19歲騎士突迴轉　乘客噴飛數公尺亡
「抬了50具屍體」　梨泰院無名英雄揭慘況：只想多救1人
不倫學長判賠50萬！許藍方為「私密照」反告正宮　最終結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭「心酸數據5%」：搶救最後手段

別再對體重斤斤計較！醫師：調整體態關鍵是「體脂率」

3星座女「越老越吃香」！第1名逆齡天蠍　追求者一大堆

豪雨狂炸北部山區　土石流警戒擴大36條「3縣市警戒」

自學生張又懿研究火災「巴西科展」獲大獎　葡萄牙語介紹台灣

快訊／上班防暴雨！「10縣市豪大雨特報」這區雨最猛紫爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭「心酸數據5%」：搶救最後手段

別再對體重斤斤計較！醫師：調整體態關鍵是「體脂率」

3星座女「越老越吃香」！第1名逆齡天蠍　追求者一大堆

豪雨狂炸北部山區　土石流警戒擴大36條「3縣市警戒」

自學生張又懿研究火災「巴西科展」獲大獎　葡萄牙語介紹台灣

快訊／上班防暴雨！「10縣市豪大雨特報」這區雨最猛紫爆

台積電1奈米落腳桃園　公司：不排除任何可能

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

預借薪水憂家人遭追討！他夜闖撕毀7張本票　老闆看監視器怒告

今天衝！　手搖飲「指定飲品買1送1」限定3天搶喝

超夯露營風潮來襲！到花蓮來趟glamping　燒肉小酌夜晚觀星超療癒

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯下外套「露超巨車頭燈」再回12字

鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

團團「行動力未恢復」2陸專家何時探視？　園方證實：11月初抵台

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

快訊／雨彈深夜狂襲！6縣市發布豪雨特報

今晨規模3.3地震　最大震度3級

他揭韓國人「走路習慣」　在韓台人超認同

奈格何時雨停？下波冰雨濕涼19°C

正妹遇小鹹豬手　弟偷摸腿雀躍離開

萬聖節今日限定！LINE主頁搗蛋鬼現身

更多熱門

相關新聞

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

讓女學生也愛上理工！教育部國教署為鼓勵更多學生從事理工領域研究，補助國立台灣師範大學辦理「提升國民中小學女學生科學學習興趣推廣計畫」，拍攝10部女性科學家與數學家影片，記錄理工領域女性標竿人物的學習經歷，透過生動的故事講述、人物訪談，讓學生也能勇敢開創自己的科學道路。

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

兩私中列首波專輔學校　教部透露「總數逾20所」明年5月前全公布

兩私中列首波專輔學校　教部透露「總數逾20所」明年5月前全公布

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

關鍵字：

私立高中職私校退場教育部全國教育產業總工會

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

蕭閎仁載4人墜山谷！車體嚴重變形

男主播不倫小三開房「恩愛聲太大漏出」消失全節目

男星救梨泰院受難者「CPR邊哭喊」：拜託張眼

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

梨泰院人群「抬頭大口吸氣」影瘋傳

女星拍戲頭遭重摔百次！宣告腦損傷

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面