5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

▲全國教育產業總工會批評地方政府審查私校退場進度。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部私校退場審議會日前召開第一場私立高中專輔審議會，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學列入首波「專案輔導」名單，除了國教署管轄學校，也要求直轄市政府主管的私立高中職，在明年五月前審議完畢。但全國教育產業總工會今（31）指出，五都都在忙選舉，要如期審議完畢，根本天方夜譚。

全教產指出，目前直轄市5都，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府自行召開退場審議會審議，教育部希望地方政府能同步在明年5月前都能審議完畢。

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全教產表示，五都對於辦學不佳的私立高中職處理，幾乎毫無動靜，以台中市為例，嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師薪資遭設上限，超過的一律砍掉，且教師基本鐘點竟從16節增加到21節，地方教師工會向台中市教育局反應均石沉大海。

全教產進一步指出，私立高中職過去並沒有「專案輔導」制度，若校務發展不佳，僅會被列為「轉型輔導學校」，且未具強制力，但如今若學校確實符合「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，台中市教育局就應依規定處理，而非只忙於選舉，棄學校師生權益不顧。