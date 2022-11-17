　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今天通過，新光高中、賢德工商等二所私中被列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）舉行第七次會議，也是第二次針對私立高中職學校進行審議，苗栗縣賢德工商與高雄市新光高中等二校被列為列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為兩所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

在少子化衝擊下，私校頻頻傳出停招、停辦消息，教育部退審會在九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，教育部在上月底率先公布高雄私立旗美商工與嘉義私立同濟中學列為專輔學校，退審會今天下午舉行第七次會議，再公布私立新光高中與賢德工商被列為專輔學校。

教育部表示，新光高中為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

至於苗栗縣賢德高級工商職業學校，教育部指出，為退場條例施行後列入專案輔導學校，經過今天出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

教育部表示，經過退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部將名單公告在「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
 

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蔣萬安電視競選廣告發布！　合體2大咖
快訊／第二波私中專輔學校公布　2間學校入列
獨／招待所關鍵人「茶壺邱」曝！　遭拔官女檢座曝赴宴原因
快訊／郭泓志二度發文「有自導自演的電影？」　網戰翻
型男主廚劈腿、拍妻性愛片　丈母娘粉專怒留：你們主廚垃圾渣男
台中港貨櫃驚見金髮女屍　發現人還原現場「頻說2字」
同事警告易燃他不信！白目男好奇點火　「廠房燒掉」慘了
奶茶只要1塊錢！　限量搶爆「網址曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

他單獨逛一圈耶誕城喊「無聊死」…網笑：那不是一個人去的地方

暫緩減招！北市公私立高中職招生　「最快113年降班級人數」

兩段式變天！周末大台北先降溫　下周雨彈來襲「全台濕涼」

三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

快訊／新海研一號失去動力漂流海上　台大證實：正拖回高雄港途中

遭蔣萬安酸是「綠衛兵」　薛瑞元妙回：叫我綠油精比較好

打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

他單獨逛一圈耶誕城喊「無聊死」…網笑：那不是一個人去的地方

暫緩減招！北市公私立高中職招生　「最快113年降班級人數」

兩段式變天！周末大台北先降溫　下周雨彈來襲「全台濕涼」

三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

快訊／新海研一號失去動力漂流海上　台大證實：正拖回高雄港途中

遭蔣萬安酸是「綠衛兵」　薛瑞元妙回：叫我綠油精比較好

打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

蔣萬安電視競選廣告發布！　「一個最讚的約定」合體侯友宜、盧秀燕

「公園首璽」好評如潮　精華景觀戶限量釋出

黃秋生三騎金馬「是時候拿影帝了」　來台巧遇林青霞：是好兆頭！

高虹安臉書談民調已踩紅線？　中選會：若是預判自己民調高不違反

日本10月觀光客破29萬人！解封1個月「暴增14倍」　各景點人擠人

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

「理性選民回來了！」　王欣儀：認真專業民代才是市民首選

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

他見小學生穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

明起全台好天氣！周末降溫變天

更多熱門

相關新聞

加強台美交流！教部與美國懷俄明州簽備忘錄　強化雙邊合作

加強台美交流！教部與美國懷俄明州簽備忘錄　強化雙邊合作

教育部為擴大「台美教育倡議」合作效益，強化與美國教育合作關係，今（17日）與懷俄明州教育廳簽署備忘錄，為雙方創造制度性的教育合作平台，未來將加強台美雙邊交流及合作，包含選送華語教學人員赴當地學校任教、鼓勵學生來台研習華語，讓台美雙方在既有基礎下全面展開實質交流合作。

他問小學班上超過50人+1　網：聞到老人味

他問小學班上超過50人+1　網：聞到老人味

獨／北市明星私校擬「年年瘦身」　每班48→45人「分3年減招」

獨／北市明星私校擬「年年瘦身」　每班48→45人「分3年減招」

4大浪潮推擠　天龍國人口跌破250萬創38年新低

4大浪潮推擠　天龍國人口跌破250萬創38年新低

雙語國家政策遭批「沒決心＋喊口號」　學者籲每年至少投入百億

雙語國家政策遭批「沒決心＋喊口號」　學者籲每年至少投入百億

關鍵字：

教育部私立高中職少子化退審會賢德工商新光高中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

許瑋甯破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面