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香港作家西西逝世享壽85歲　《像我這樣的一個女子》受台灣讀者喜愛

▲▼香港作家西西。（圖／素葉工作坊）

▲香港作家西西。（圖／素葉工作坊）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港知名作家西西18日上午8時15分因心臟衰竭在醫院逝世，享壽85歲。

西西曾參與創立的「素葉工作坊」（前身為素葉出版社）18日上午公告，西西今晨8時15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人、作家何福仁、梁滇瑛陪伴在側，「西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」

對於西西的逝世，香港文化體育及旅遊局局長文化體育及旅遊局局長楊潤雄深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。楊潤雄說，西西畢生致力文學創作，亦盡心教導後輩，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越，作品具備藝術性，文學價值足以成為典範，離世是香港文壇損失，將永遠懷念她。

西西1937年生於上海，1950年隨父母移居香港，初中就開始在報刊、雜誌上投稿，從葛量洪教育學院（香港教育大學前身）畢業之後擔任教師，期間持續創作，並於1979年提早退休，專事寫作。

西西創作能力旺盛，作品以小說、散文為主，也出版過新詩集，著名作品包含《我城》《像我這樣的一個女子》《哨鹿》《哀悼乳房》等。

1982年，西西的短篇小說《像我這樣的一個女子》獲《聯合報》副刊轉刊，受到許多台灣讀者喜愛，該作品隔年更獲《聯合報》第八屆小說獎之聯副短篇小說推薦獎，令西西開始受到台灣文壇的關注。

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