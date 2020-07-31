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同學笑「同性戀是病」　女大生忍淚：我就是啊！勇敢發聲提告「恐同」教材

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▲▼ 她將“同性戀是病”告上法庭 。（圖／澎湃新聞）

▲西西舉辦非公開展覽，希望以藝術方式讓公眾關注同性戀議題 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

同性戀群體在大陸仍面臨諸多不認可，20歲的廣州女大生西西卻勇敢發聲，更起訴暨南大學出版社及銷售平臺，在教材中將同性戀歸為「性心理障礙」，成為首例「恐同」教材產品質量糾紛案。3年的等待中，西西數度迷茫，也曾自我懷疑，但還是磕磕絆絆堅持了下來，因為她相信「總有一些改變默默發生」。

據《澎湃新聞》報導，西西18歲那年第一次確認自己是同性戀，她和留著一頭長達的同校女生在一起了，不過這不是她第一次喜歡女生。西西國中時和班上一位女同學彼此寫信、互送禮物，那是一種超越閨蜜的感情，回到家她偷偷上網搜索「同性戀」，還迷上Lady GaGa那首鼓勵性少數群體接納自我的《Born this way》。

當時，她所在的音樂特長班女生多，班裡有3、4對女同情侶，同學們彼此很包容，不過有一次，一個女生給其他班女生寫情書，班主任發現後開班會，當著全班同學的面，打開搜尋引擎裡關於同性戀的詞條，說這是一種病。那一瞬間，她閃過疑惑，心想自己是不是有問題。

2015年西西考上廣州一所大學，校園裡沒有同性戀社群組織，她覺得孤獨，記得大一公選課上有場辯論，議題是「同性戀家庭算不算是一種家庭」，有的同學認為「同性戀是變態，怎麼能結婚？」有的說「同性戀是病，不適合養育小孩」，還有的說男同容易感染愛滋病等，這些說法有的援引自大學教材。

西西當下忍不住站起來反駁，一名男生諷刺道「如果你身邊是同性戀，你會怎麼樣？」，她當下脫口而出「我就是啊」。100多人的課堂頓時嘩然，夾雜著起哄和笑聲，她無力地坐下，眼淚忍不住往下掉，「覺得自己太弱小了，沒辦法去對抗敵意和歧視。」

▲▼ 她將“同性戀是病”告上法庭 。（圖／澎湃新聞）

▲西西和朋友給出版社和編者工作單位送「鴨梨（編按：與壓力諧音）」。（圖／澎湃新聞）

西西迫切想要做些什麼，她之後認識一位叫秋白的女生。秋白2015年在就讀中山大學大二時，曾向國家新聞出版總署和廣東省教育廳遞交舉報信，舉報高校教材將同性戀歸為性心理障礙，與戀童癖、露陰癖等同屬心理疾病，有教材甚至指出用電擊治療同性戀。

「秋白案之前，大家可能不會覺得教材是需要去關注的東西」，西西說，現在網上不斷有人講，某某高校教材出了問題，「我要和老師去聊，你能看到，不論社群還是大眾對同性戀的認知度在上升，大家會用行動去改變現狀。」

▲▼ 她將“同性戀是病”告上法庭 。（圖／澎湃新聞）

▲ 同性戀被歸為性心理障礙。（圖／澎湃新聞）

2016年5月，西西和朋友聊天時，偶然得知暨南大學公選課教材《大學生心理健康教育》（2013版）中，將同性戀歸為性心理障礙，認為它是「性愛方面的一種紊亂或性愛對象的倒錯」。而該校一名男同性戀學生，就因抑鬱症跳樓自殺，遺書中向父母坦白自己的身份以及內心的苦悶。

西西忍不住想，那個男孩是不是也看過這本教材，在偏見和歧視的包裹中無法呼吸。她之後顯示向編者、出版社反應，交涉無果後，她同年10月決定起訴暨南大學出版社，以訴訟方式獲得回應，同時延續秋白案對「恐同」教材的討論，沒想到這一告就是3年。

▼ 西西將出版社告上法庭 。（圖／澎湃新聞）

▲▼ 她將“同性戀是病”告上法庭 。（圖／澎湃新聞）

起訴後，她聽到過一些不友好的聲音，罵同性戀是變態，說她藉機炒作，輔導員也勸她不要去參加庭審，「肯定會輸，沒什麼意義」，但也有人佩服她的堅持、感激她所做的，「請原諒我這個懦夫」。

今年4月一家陸媒報導這個案子，上了新聞熱搜，吸引了12萬評論，195萬點，很多人說同性戀不是病，這讓西西好像看到「堅持下去的成果」。7月初，西西再次收到開庭通知，因疫情她申請網上開庭，法院以雙方證據多、需要到庭質證為由，沒有通過，她再次申請延期開庭，也沒有通過。

無法親自在法庭上陳訴自己的意見，西西覺得很遺憾，畢竟這是她等待了3年的機會。勝訴很難，西西知道，但她很想贏，希望不再有同性戀者因「恐同」教材受到傷害，大家都能擁有一個不用遭受汙名與歧視的空間。

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