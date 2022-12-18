200元「人人有獎」　只到今晚快領來用

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給你錢趕快花！　熊好券「通通有獎」只到今晚

▲▼ 。（圖／台北市政府資訊局）

▲趕快花掉！熊好券終極加碼只到18日。（圖／台北市政府資訊局）

記者邱晟軒／綜合報導

因應疫情衝擊影響，為鼓勵民眾進行小額消費，提振內需經濟，台北市政府16日祭出熊好券2.0「終極加碼」，只要保留台北通會員身分者，通通有獎，均能夠再度獲得熊好券，使用時間只到今（18日）為止，提醒民眾若尚未沒有使用完畢，應盡快把握時間買好買滿！

延伸閱讀：加碼熊好券只到18號！神人趕工「店家地圖」網讚爆：比APP好用

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▲▼熊好券終於加碼最後倒數，趕緊用掉！ （圖／記者邱晟軒攝）

▲熊好券使用期限最後倒數，趕緊打開台北通用好用滿！（圖／記者邱晟軒攝）

台北市政府16日無預警推出熊好券終極加碼，凡曾登記熊好券2.0的台北通會員，只要仍保留有台北通會員身份者，均可獲得熊好加碼券，登記1項者可獲得1張登記票券、登記2項者可各獲得1張登記票券。中獎人可以獲得先前登記的票券各1張，票券面額分別為500元的住宿券、100元的饗購券、100元的農好券、100元的藝文券、100元的運動券、100元的市場通用券。

北市府提醒，熊好券2.0終極加碼的發送時間為16日上午8點，使用期間同樣是到18日止，務必在期限內完成消費，確保自身權益。

延伸閱讀：住宿券最崩潰！熊好券2.0倒數34hrs　PTT熱議「1招」有機會

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