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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀新婚妻合體拜票？　吳怡農：有機會一定跟大家介紹

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳怡農今天上午前往濱江市場內攤拜票。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市選舉委員會日前公告台北市第三選區（北松山、中山）立委補選候選人的財產申報資料，讓民進黨參選人吳怡農新婚妻子身份曝光，吳18日笑說，謝謝大家對她的關注，這一切來得有點快，以後有機會一定會跟大家介紹；至於未來是否會出來拉票？吳說，尊重她的看法和想法。

▲▼吳怡農的妻子照片曝光。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝YouTube「原一個夢！」）

▲吳怡農的妻子照片曝光。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝YouTube「原一個夢！」）

吳怡農今天前往濱江市場拜票，即將就任市議員的顏若芳全程陪同。

媒體會前聯訪時詢問吳是否將打出「夫人牌」，吳回應，謝謝大家對她的關注，這一切來得有點快，以後有機會一定會跟大家介紹；至於近期是否將邀請立委、議員，或參選黨主席的副總統賴清德幫忙站台？他說，從里長、議員甚至更高層，都希望大家給予鼓勵支持，都有在協調及安排。

對於民進黨立委高嘉瑜日前稱吳怡農的選戰策略是「在一個人的武林修煉」，吳怡農說，非常謝謝高嘉瑜的支持和鼓勵，這場補選有非常大的挑戰，對手已經選舉超過1年，他從被提名的第一天就在追趕，希望1月8日會有好成績，希望大家可以給予最大的鼓勵和協助。

媒體詢問，經營親綠粉專的史書華稱這次沒有出來幫忙的原因是因為高嘉瑜，因為高日前針對網路側翼提出一些言論？吳怡農說，這次是吳怡農在選舉，大家把焦點、放大鏡放到自己身上是應該的，將會在接下來短短幾周持續爭取選民的認同和支持，所有夥伴的協助都非常感謝。

媒體追問，是否擔心沒有側翼幫忙不會選舉？吳怡農說，他會堅持正向、乾淨的選舉，未來問政主軸也會集中在國家安全、提升競爭力，不論對手謾罵、抹黑這件事情都沒有改變，盼選民1月8日出來給予最大的鼓勵和肯定。

另對國民黨對手王鴻薇日前批評吳怡農是「小英男孩」，吳說，所有的標籤和口水都沒有太大意義，最重要的是跟選民頭家報告立場、主張、政見。

▼顏若芳今天陪吳怡農掃街拜票。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

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