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策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」　邱垂正：盼台灣成港人新故鄉

▲▼策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

為深化台港文化交流，財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）17日在華山文創園區辦理「台港飲食文化嘉年華」，邀集移居台灣的香港藝文界、商界、學界等各領域朋友，以及台灣長期關心香港議題的團體代表等，透過台灣最熱情好客的「辦桌」形式，傳遞台港文化底蘊，並在冬夜裡為來台的香港朋友們送上溫暖。

策進會董事長、陸委會副主委邱垂正致詞表示，策進會自成立以來，即致力推動台港經濟、文化交流，這幾年許多香港朋友選擇來到台灣生活，也讓照顧香港新住民成為政府以及策進會的重點工作。

邱垂正進一步指出，飲食是通達一個文化的最佳核心途徑之一，也是連結人際、社會、民生的重要紐帶，相信這場由策進會與一群台港文化人共同打造的盛會，定有助於增進台港對相互文化、生活面貌的瞭解。

▼策進會董事長、陸委會副主委邱垂正。

▲▼策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

邱垂正也期許，透過這場活動能讓香港朋友們感受台灣友善好客及熱情的天性，也讓台灣成為香港朋友們的新故鄉。

中華港澳之友協會會長、桃園市長鄭文燦表示，香港的朋友具有靈活的適應力，台灣的社會則具有強大的包容力，「近年來越來越多香港朋友來到台灣，成為台灣社會的美好風景與新動力，期待越來越多的台港交流，為台港累積深厚友誼。」

文化部次長李連權表示，台灣發展的歷程中接納了許多新移民，文化多元且具包容性，而飲食文化更是台灣文化的代表之一，非常歡迎香港朋友來台生活、積極參與文化交流。

▼近年移居台灣的香港藝人杜汶澤。

▲▼策進會舉辦「台港飲食文化嘉年華」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

策進會指出，本次活動由文合會委員蔡珠兒策展，安排台港料理名廚演繹在地食材及拿手技藝，並邀請香港文化人陳嘉銘、香港樂團絕命青年帶來台港金曲，詮釋在台生活的海闊天空。

近年移居台灣的香港藝人杜汶澤也分享在台心得，感謝台灣社會的溫暖。策進會強調，將持續配合政府政策推展相關工作，以最大的努力支持香港朋友早日適應台灣生活。

另外，對於台灣何時開放港澳人士來台自由行，邱垂正說，正在研議當中，是政策目標，會來全力推動。

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