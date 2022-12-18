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保護iPhone電池7大訣竅！　學起來壽命再延長一年

▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone電池壽命可以透過用戶改善使用習慣而延長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

許多人為了省錢希望舊手機能繼續多用一年，卻不知有什麼辦法能讓iPhone手機的健康狀況更良好地維持下去。對此，外媒特別整理了7個動作，透過日常的主動維護就能讓手機壽命更好地延續下去。

MacRumors分享用戶自己能個維護手機壽命的7個小訣竅，首先是勤勞清理舊照片，可以透過檔案分類、刪除不想要的照片，防止照片占據過多容量。

第二點，清除舊的聯絡人，現在也能輕鬆合併重複的聯絡人；第三點，隨著使用手機久了，下載的APP五花八門，是時候審視自己是否常用或甚至是用不用得到這些APP，用不到的就可以刪掉。

第四點，刪除舊訊息，iMessage訊息其實也會占容量，占據的空間之多令人意外，尤其是傳送的訊息中含有圖片。刪除的方式，先點開設定、進入一般、iPhone儲存空間，接著點開訊息，查看是哪些占用了最多容量，接著就可依分類進入照片、影片等進行刪除。

第五點，清除舊的提醒事項和筆記；第六點，不需要用到的APP刪除外，有些APP可能需要，但用不著傳送通知，因此可以進入到設定內去更改通知選項。

最後一點，檢視哪些APP的電池用量最大，調整自己的使用習慣及時間，會對電池壽命更有幫助。此外，記得檢視「電池健康度」，若已在80％以下，就代表需要更換新電池了。

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