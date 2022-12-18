快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

▲冰凍番薯。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

寒流達標！中央氣象局觀測，今天（18日）清晨本島平地最低溫出現在新北市石門的6.4度，台北氣象站也降到9.3度，達到寒流標準（小於10度），且持續下降中。氣象局持續對20縣市發布低溫特報，且周一清晨低溫有機會比今晨更低。

►今上午至白天低溫區域：



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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）



氣象局說，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約8、9度左右，中南部、花東為10到12度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請特別注意做好保暖，保暖之餘室內也多多注意通風避免一氧化碳中毒。

氣象局指出，降雨方面，清晨各地皆有局部降雨，尤其南部地區降雨較為持續，不過白天環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；由於環境偏冷，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

氣象局提醒，周一起寒流逐漸減弱，但要留意清晨輻射冷卻效應，各地仍非常寒冷，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比今天清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回升幅度會較多，周二白天則會更進一步回溫，這兩天中南部日夜溫差可達10度以上，請多留意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

