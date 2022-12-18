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俄軍猛射百枚飛彈釀4死　普丁徵詢指揮官意見

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁視察俄軍對烏克蘭作戰司令部，就這場戰事應如何進行，徵詢指揮官們的意見。。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄軍16日對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈，造成4人喪生，包括一名1歲男童。俄羅斯總統普丁視察俄軍對烏克蘭作戰司令部，就這場戰事應如何進行，徵詢指揮官意見。

●俄軍猛攻發射百發飛彈 釀烏克蘭4死含1歲幼童
俄羅斯軍隊16日對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈，造成4人喪生，包括一名年僅1歲的男童。烏克蘭17日緊急搶修各大城市的醫院、供暖系統等關鍵設施電力。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，救難人員在克利福洛市（Kryvyi Rih）遭俄軍攻擊的住宅大樓瓦礫中，發現了一具1歲男童的遺體。

列茲尼琴科在社群平台Telegram留言說：「這種事難以用筆墨描述。」

俄軍對烏克蘭能源基礎設施發射了76枚飛彈，有16枚穿透了烏軍防空系統，擊中克利福洛住宅大樓的飛彈是其中之一。俄軍猛攻烏克蘭的基礎設施，企圖讓烏克蘭平民和軍隊在寒冷黑暗中度過嚴冬。

烏克蘭軍事領導階層表示，截至17日上午，俄軍已將最近這次攻擊所動用的飛彈數量更新為98枚，但未透露有多少枚遭到烏克蘭的防空系統攔截。

●俄烏戰爭如何打下去 普丁徵詢指揮官意見
克里姆林宮17日表示，俄羅斯總統普丁視察俄軍對烏克蘭作戰司令部，就這場戰事應如何進行，徵詢指揮官們的意見。

俄軍在這場已進行10個月的戰事中連連受挫，先是撤出烏國首都基輔及第2大城哈爾科夫（Kharkiv）週邊，最近又撤出赫松市（Kherson），並迫使普丁徵召後備軍人入伍，也招致軍事部落客和某些盟友罕見的公開批評。

在克里姆林宮公布的影片中，普丁坐在圓桌旁，主持大約十多人出席的會議。

他的身旁坐著俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），而這兩人也都受到鷹派評論家嚴厲指責。

接著影片顯示，普丁坐在聯合特遣部隊司令部的會議桌主席位置，向一排軍事指揮官徵詢意見。

他說：「我們會聽取每一方位的作戰指揮官意見，我希望各位對我們即刻和中期的行動提出建議。」

克里姆林宮網站張貼的照片顯示，指揮對烏克蘭作戰的空軍將領蘇洛維金（Sergey Surovikin）也出席會議。

▲▼歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／路透）

▲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）譴責俄羅斯，稱其最近對烏克蘭的大規模飛彈攻擊是「無差別恐怖行為」。（圖／路透）

●俄射飛彈猛轟烏克蘭 歐盟譴責無差別恐怖行為
歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）16日譴責俄羅斯，稱其最近對烏克蘭的大規模飛彈攻擊是「無差別恐怖行為」。

波瑞爾聲明指出：「這些殘忍、不人道的攻擊，目的在於增加人類痛苦和剝奪烏克蘭人民的權利。」

他說：「這些爆炸構成戰爭罪，是野蠻的。必須追究所有該為此負責的人。」

莫斯科稱，這波最新空襲的目標是與烏軍有關的設施。

不過波瑞爾在聲明中指出：「除了每天持續砲轟平民和民用基礎設施，俄羅斯今天對烏克蘭各地發動的大規模飛彈攻擊，就是克里姆林宮無差別恐怖行為的又一例證。」

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