北韓固態燃料引擎成功噴射！　美國專家狠打臉：落後美國一大截

▲金正恩15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩15日前往位於平安北道鐵山郡的西海衛星發射場，視察供新型洲際彈道飛彈（ICBM）用的固態燃料高功率引擎噴射實驗，隨著官媒宣稱引擎噴射實驗成功，代表著北韓即將研發新型戰略武器。不過對此，美國專家卻狠狠打臉，表示北韓的技術其實只達最初階段，無法與美國匹敵。

根據《自由亞洲電台》（RFA），美國明德大學蒙特雷國際研究學院詹姆士馬丁禁核擴散研究中心（JMCNS）專任研究員施默勒（Dave Schmerler）於當地時間16日受訪時驗證北韓官方的說法，「從最近拍攝的衛星影像來看，北韓建設了引擎實驗台，實驗台對面的積雪融化。」

不過對於北韓固態燃料引擎技術的發展，施默勒卻表示，「只不過尚處於初期發展階段，其落後程度根本無法與美國的技術相比較。」

美國一間位軍方提供情報分析服務的智庫蘭德公司（RAND Corporation）專任研究員貝內特（Bruce Benett）也認為，即便北韓官方的說法是事實，但其固態燃料引擎恐仍處於實驗階段，「北韓固態燃料火箭引擎，是否能保證撐到導彈進入軌道時，在燃燒上不會發生任何問題，這點相當重要。北韓是否具備將固態燃料導彈放上發射台的能力？這點目前來說仍是一大問號。」

美國布魯金斯學會（Brookings Institution）專任研究員歐漢龍（Michael O'Hanlon）則表示，「雖然我認為北韓發佈的消息應該是事實，但光從此次實驗來看，並無法得知其引擎能力。」

針對北韓固態燃料引擎噴射實驗，美國國防部表示，「美國將透過與盟友之間的緊密合作，共同應對來自北韓的威脅，達成韓半島（朝鮮半島）無核化的共同目標。」

據悉，北韓15日在西海衛星發射場進行推力達140噸力（tf）的固態燃料高功率引擎噴射實驗，若實驗成功的消息為真，則代表平壤當局正計畫將固態燃料引擎從短程導彈擴大運用至長程導彈，大幅縮減發射時間，對美國、南韓導彈攔截系統產生威脅。

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