快訊／太平山出現「0℃低溫」！追雪機率增

記者閔文昱／綜合報導

今（17）日受入冬首波寒流影響，全台急凍，太平山國家森林遊樂區傍晚6點出出現0度低溫，若晚間冷氣團再增強，水氣量也持續保持，降雪機會將大大提升。

極冷寒流強勢來襲，氣象局針對18縣市發布入冬後本島首發低溫特報，周六、周日局部地區低溫下探5到6度，氣象局表示，各地3千公尺以上高山有機會降雪，中部以北2千公尺以上高山也可能飄雪，包括中南部的合歡山、玉山，以及北部的雪山、拉拉山和太平山等都有機會下雪。

▼太平山出現0度低溫。（圖／翻攝自太平山國家森林遊樂區臉書）