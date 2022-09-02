不斷更新／中颱軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

▲軒嵐諾颱風逼近台灣。（圖／氣象局）

記者朱祖儀／綜合報導

軒嵐諾颱風來勢洶洶，各地天氣受到影響紛紛降下大雨，中央氣象局也在今（2）日上午8時30分發布海上警報。為了民眾安全著想，各縣市部分活動也做出變動，提醒民眾若要出遊，務必先確認妥當，以免白跑一趟。以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的各縣市活動取消延期懶人包。

【新竹縣】

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秀巒村歲時祭儀祈福儀式活動：原訂3日在控溪吊橋旁停車場舉辦的秀巒村歲時祭儀祈福儀式活動，順延到下週六（9/10）舉辦。

【台中市】

元保宮歌仔戲《穆桂英》：受到颱風影響，台中市社會局宣布，原定在9月4日下午在元保宮舉辦的性平歌仔戲《穆桂英》演出取消。

【高雄市】

聊療漂漂河：高雄市政府於愛河灣推出「聊療漂漂河」活動，不過受到軒嵐諾影響，文化局宣布，全數裝置暫停展示，將視颱風動態，最早將於5日再次上工。

▲聊療漂漂河活動暫停展示。（圖／記者許宥孺攝）

【宜蘭縣】

太平山國家森林遊樂區：考量太平山國家森林遊樂區位屬山區，且受外圍環流影響機率較大，將於2日中午過後預警性休園。

羅東林管處所轄步道：羅東林管處表示，受到颱風影響，其所轄的自然步道也在今日中午過後預警性封閉，包括林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

▼太平山預警性休園。（圖／記者游芳男翻攝）