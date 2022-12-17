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大馬恐怖山崩再挖出1童屍！罹難者增至24人　仍有9人下落不明

▲▼馬來西亞恐怖山崩至今已造成24人死亡，另有9人下落不明。（圖／路透）

▲馬來西亞恐怖山崩至今已造成24人死亡，另有9人下落不明，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一座違規營運的露營營地在16日凌晨發生恐怖山崩，導致有約百名遊客被活埋。目前搜救人員已找到24名死者的遺體，其中包括2名童屍，並救出61人，不過截至17日為止，仍有9人下落不明。

▲▼馬來西亞恐怖山崩至今已造成24人死亡，另有9人下落不明。（圖／路透）

綜合路透社與當地媒體報導，這起恐怖意外發生於雪蘭莪著名旅遊勝地雲頂半山。當局初判，由於大馬最近連日降雨，地下水流削弱了山坡並引發山崩，導致土石滑落到發生意外的「爸爸有機農場」（Father's Organic Farm）。

初步調查顯示，約有45萬立方公尺土方的堤壩倒塌，而這些泥漿是從30公尺的高度墜落，覆蓋了約4000平方公尺的面積。由於事發當時正值凌晨，因此人們都在營地的帳篷裡睡覺，導致約100名遊客被活活埋在土石流中。

▲▼馬來西亞恐怖山崩至今已造成24人死亡，另有9人下落不明。（圖／路透）

截至17日下午4時05分，隨著搜救人員新尋獲一具女童遺體，這場恐怖意外所造成的死亡人數已上升至24人，另有9人仍然失蹤。國家天災管理機構（NADMA）在家屬的幫助下，已確認了其中6名死者的身份，其中年齡最小的死者為一名9歲男童，另外還包括了5名女子。

至於已確認身份的8名傷者，分別為3名男性和5名女性，他們的年齡介於13歲和44歲之間，其中2名傷者已經出院。當局目前仍在進行解剖與其他罹難者的身份確認。

▲▼馬來西亞恐怖山崩至今已造成24人死亡，另有9人下落不明。（圖／路透）

消防與救援負責人卡密斯（Norazam Khamis）指出，當局目前已派出135名救援人員和7隻搜救犬到現場，不過「由於地面很軟，土壤中也還有很強的水流，因此搜救行動十分複雜」。由於缺氧和泥漿很重，因此卡密斯認為，更多失蹤人員生還的可能性不高。

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