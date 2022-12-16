安檢「摸奶襲下體」！泰音樂節保全猥褻搜身　女遊客怒：太過分

▲現場至少10多名女子宣稱遭到保全不當觸摸，且此種「猥褻式搜身」主要針對女性，多名男性並未被如此仔細搜查。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷前陣子舉辦音樂活動808 Festival，民眾入場要接受安檢。然而日本女子Hitomi Okemoto指控，現場保全人員以安檢名義，趁機騷擾女性，隔著衣物碰觸下體，甚至把手伸進胸罩觸摸乳房、乳頭，直呼「太過分了」。已知這起事件受害女性不只她一人。

泰國椰子網報導，這場音樂會僱用保全執行安檢程序，但卻在未事先告知、未取得民眾同意之下，不當觸摸女性身體。現場至少10多名女子宣稱遭到不當觸摸，且此種「猥褻式搜身」主要針對女性，多名男性並未被如此仔細搜查。

日籍女子Hitomi Okemoto氣得向主辦單位投訴，直言「我參加過許多泰國其他活動，從來沒發生過這種事，太過分了」，以後再也不會參加808 Festival。

主辦單位宣稱，保全這是在進行毒品搜查，無能為力，且所有活動都要進行搜身，屬於標準程序，且入口處有設置相關標示牌。然而現場記者與日籍女子Hitomi Okemoto均未看到現場有放相關標示。

在事件曝光後，一名保全宣稱他們只是按照指令行事，「我們的工作是防止毒品滲入活動，有人會把毒品放在我們碰不到的地方……光是3天就有100多人被抓到攜帶毒品，我們拍照並通報警察，只是想為所有人提供一個安全場所」。

依據Hitomi Okemoto的最新說法，在警方介入之後，對她進行不當搜身的保全被罰款1000泰銖（約新台幣940元）。