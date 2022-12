泰國長公主腦死傳「救不回」！王室恐年後才公佈死訊：怕重創經濟

記者羅翊宬/綜合報導

泰王瓦吉拉隆功(拉瑪十世)的女兒、現年44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)於14日傳出在訓練狗時心臟病發作後失去意識,先被送往巴衝那那醫院,之後透過直升機載返曼谷,目前藉由葉克膜維持生命跡象。消息人士透露,其實長公主已經「腦死」,只是王室因為諸多考量,恐將遲至明年才會公佈死訊。

▲泰王瓦吉拉隆功與長公主帕差拉吉帝雅帕。(圖/達志影像/美聯社)

泰國王室宮務處15日發表聲明,證實長公主14日傍晚前往泰國東北部的呵叻府巴衝地區(Pak Chong),在泰國皇家陸軍工作犬錦標賽上因心臟病發失去意識,雖立刻被送往巴衝那那醫院治療,並由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院,但目前依舊失去意識,靠葉克膜續命治療。

Prime minister Prayut Chan-ocha and his cabinet have also visited the hospital to give symbolic offerings to a portrait of Bajrakitiyabha and sign a book of condolences. 6/26 pic.twitter.com/8F76ZuInjU