　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋「意外同框」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國際管樂節30週年12/16起跑，眾所矚目的行進管樂街頭踩街也在17日下午熱鬧登場，現場飄起綿綿細雨，民進黨嘉義市長候選人李俊俋也與立委王美惠前後進場，市長黃敏惠也請假以市民身分出席並未發言，黃李兩人選前意外被拍下禮貌性握手，也讓因為管樂節恰巧適逢嘉義市長選前一天，雙方人馬不帶政治意味到場共襄盛舉更具音樂氣息。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席並以與現場貴賓共同拉禮賓布條進場，隨後各管樂隊伍也跟上接受眾人歡呼。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市國際管樂節30周年踩街嘉年華17日下午2點登場，但寒流來襲，午後一度下起大雨，市府維持原訂期程，市長黃敏惠請假但以市民身分出席，現場並無致詞；民進黨市長候選人李俊俋同以市民身分參與，兩人在黃敏惠進場後禮貌性致意握手，讓兩人巧妙「同框」。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，感謝市府團隊克服困難用心承辦管樂節，不受疫情或是論寒風或是細雨，希望市民開心欣賞管樂節，李俊俋表示，每年都會參加管樂節活動，並欣賞樂團表演。王美惠則說，不分有無邀請函都歡迎大家一起來參加管樂饗宴。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市選委會表示，適逢國際管樂節踩街遊行，過往選前之夜中山路噴水圓環路權早被申請，參選人可以根據集會遊行法，自行向選委會申請道路路權進行造勢活動。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
廚房流理台旁「硬塞馬桶」！奇葩格局曝光
掃QR Code秒領「2000元禮券」　超商急澄清
快訊／魔獸爆扣秀連發！　雲豹半場領先
8.6度！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」
孕媽慘淪性奴！　「鯊魚男」逼夜夜接客
2件衣服480！妹子「1日系品牌」挖寶　網狂+1
火爆男怒砸百萬休旅車　還用辣椒水噴警GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024大選最新民調「賴清德落後侯友宜9%」 　陳其邁這樣分析

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

高虹安涉詐助理費　郭正亮曝解方：快找副市長挖「新竹大秘寶」

嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋「意外同框」

北檢頂樓升民進黨旗　 李正皓諷「扣屎盆」：按原則辦就不會鬧笑話

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

蔡詩萍任文化局長　秦慧珠踢爆昔為「小花心」：在公車上追女生

「一個人的武林鍛鍊精進」　高嘉瑜挺吳怡農：他在走一條我走過的路

賴清德催票！喊話嘉義市民　明天出門「票投李俊俋」

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安：最重要的事是要無縫接軌

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

《單身即地獄2》陽光女VS白淨女　爭人氣男芳心..圭賢：發生得好快！

2024大選最新民調「賴清德落後侯友宜9%」 　陳其邁這樣分析

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

高虹安涉詐助理費　郭正亮曝解方：快找副市長挖「新竹大秘寶」

嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋「意外同框」

北檢頂樓升民進黨旗　 李正皓諷「扣屎盆」：按原則辦就不會鬧笑話

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

蔡詩萍任文化局長　秦慧珠踢爆昔為「小花心」：在公車上追女生

「一個人的武林鍛鍊精進」　高嘉瑜挺吳怡農：他在走一條我走過的路

賴清德催票！喊話嘉義市民　明天出門「票投李俊俋」

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安：最重要的事是要無縫接軌

預約明年櫻花季！武陵農場賞櫻專車早鳥78折　北部賞櫻一日遊499起

NCT DREAM翻唱夯曲《Candy》！新專輯造型、MV「致敬前輩H.O.T.」

要搶吃爆餡泡芙！超商最新「9款巧克力甜點」來了　還有可可牛肉堡

陳炳辰／都更政策成選舉大菜　創造三贏局面靠2政策

逛壽山動物園免買票！還有「免費賓士」送到站　12月班次被秒殺

他上廁所出來「整個家沒了」只剩浴室在原地　竟是龍捲風瞬間夷平

12生肖「錢包顏色」大公開！命理師：選對聚財又守財

7種不該留在衣櫃的服裝　留著只會「顏值下降」

耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》邁入16年　500孩童耶誕前享溫馨

霸王級寒流襲台！極凍時刻　高雄11人疑因低溫命危送醫

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

政治熱門新聞

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

館長痛批民進黨操縱司法搜索高虹安　預言2024必敗

爆乳田慎節當選　3Q哥：她很有料

高虹安找3律師陪偵19小時！林智群：至少90萬

快訊／蔣萬安公布4小內閣！蔡詩萍掌文化局長

53%民眾指內閣今年要總辭　蘇貞昌稱「擔子很重」：沒辦法回嘴

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

被指「國庫通黨庫」落空　柯文哲「別耍嘴皮啦」：那幾萬的，拜託！

20年來首次！陳水扁受邀參加蔣萬安就職典禮

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

蔡詩萍任文化局長「深藍炸鍋」？　蔣萬安幕僚這麼說

賴清德民調落後　林濁水轟民進黨「裝模作樣」：2024要怎麼選？

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

更多熱門

相關新聞

大學生驚傳落海8人送醫　高科大說話了

大學生驚傳落海8人送醫　高科大說話了

高科大師生今(17日)上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨突然變大，有5名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，校方強調，事前校內申請程序完備，現場也有專業教師、救生員、教練參與活動。

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

明天出門投票！　賴清德替嘉義市催票：票投李俊俋

明天出門投票！　賴清德替嘉義市催票：票投李俊俋

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安嘆「最重要的事」

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安嘆「最重要的事」

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長黃敏惠李俊俋管樂節影音

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面