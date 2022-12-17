嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋「意外同框」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國際管樂節30週年12/16起跑，眾所矚目的行進管樂街頭踩街也在17日下午熱鬧登場，現場飄起綿綿細雨，民進黨嘉義市長候選人李俊俋也與立委王美惠前後進場，市長黃敏惠也請假以市民身分出席並未發言，黃李兩人選前意外被拍下禮貌性握手，也讓因為管樂節恰巧適逢嘉義市長選前一天，雙方人馬不帶政治意味到場共襄盛舉更具音樂氣息。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）



▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席並以與現場貴賓共同拉禮賓布條進場，隨後各管樂隊伍也跟上接受眾人歡呼。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市國際管樂節30周年踩街嘉年華17日下午2點登場，但寒流來襲，午後一度下起大雨，市府維持原訂期程，市長黃敏惠請假但以市民身分出席，現場並無致詞；民進黨市長候選人李俊俋同以市民身分參與，兩人在黃敏惠進場後禮貌性致意握手，讓兩人巧妙「同框」。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年行進管樂開幕，黃敏惠李俊俋兩人受邀出席，雙方禮貌性握手意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，感謝市府團隊克服困難用心承辦管樂節，不受疫情或是論寒風或是細雨，希望市民開心欣賞管樂節，李俊俋表示，每年都會參加管樂節活動，並欣賞樂團表演。王美惠則說，不分有無邀請函都歡迎大家一起來參加管樂饗宴。

嘉義市選委會表示，適逢國際管樂節踩街遊行，過往選前之夜中山路噴水圓環路權早被申請，參選人可以根據集會遊行法，自行向選委會申請道路路權進行造勢活動。