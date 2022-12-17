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里港警全力推動「志工倍增計畫」　新增25名有「志」之士

▲里港警分局辦理「巡迴」志工訓練。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局辦理「巡迴」志工訓練。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為配合縣府社會福利政策，全力推動「志工倍增計畫」。里港警分局響應並積極招募轄內熱忱民眾為警察志工，共計25名有「志」之士加入警政服務行列，搭配原有31名警察志工，現里港分局警察志工中隊成員共計56名，戰力大提升。未來將用於各派出所協助引導報案民眾、犯罪預防宣導及慰問轄區弱勢居民。

▲里港警分局辦理「巡迴」志工訓練。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局辦理「巡迴」志工訓練。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為提昇志願服務工作品質，保障受服務者之權益，里港警分局已先行輔導新進志工完成基礎訓練；考量志工們現住地分散於鹽埔鄉、高樹鄉及里港鄉，為避免舟車勞頓，日前先後到鹽埔鄉新圍派出所及高樹鄉新南派出所為新招募志工辦理「巡迴」志工特殊訓練。

課程中，志工中隊長辛碧雲及分局承辦人進行任務交付及經驗分享，交通組及偵查隊員警生動講授交通安全、犯罪預防、防詐宣導課程，志工們積極提問現場互動熱烈。

里港警分局警察志工中隊成立多年，成員多由里港鄉熱心的志工媽媽們組成，每年端午、中秋、年終等重大節日均可看到志工們自發分組，親自至獨居老人及弱勢居民家中關懷慰問，如同寒冬暖陽讓人感受到社會溫暖，各式警政宣導場合也常可看到她們熱情參與的身影。

這次志工倍增計畫將招募版圖擴及到鹽埔鄉及高樹鄉，可有效協助地方警政服務，將有更多在地民眾受惠。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，感謝志工們不求回報鼎力相助，社會因有你們而變得更美好。志工人數成長將有助於警政推動，這次辦理巡迴志工特殊訓練課程，主要提升志工法律知識和知曉警政服務內容，能更有效幫助民眾解決問題，未來將持續與警察志工配合，不懈為民服務。

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