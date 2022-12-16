　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

▲▼高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。而檢調大動作進立院搜索，外界質疑立院尊嚴蕩然無存，藍營立委也質疑是否政治考量。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，行政、立法、司法三權獨立，游錫堃院長也是接到公文後依法行政，且並沒有達到近一步羈押標準，尊重分權獨立、依法行政。

對於高虹安涉貪案情，邱臣遠表示，案件已經進入司法程序，尊重調查獨立性及偵查不公開原則，但也必須說，在這樣高度社會關注、政治性的案件，特定媒體也勿過度渲染，希望不要因曾參殺人、三人成虎的效果對特定政治人物判刑。

外傳民進黨擔憂若高虹安遭到收押，相關輿論將對綠營不利。對此，邱臣遠表示，行政、司法、立法，三權獨立互相尊重，相關職權都要依法行政，對於未發生問題不會過多評論。至於若高虹安判刑定讞，是否開除黨籍？邱臣遠表示，黨中央都有相關規範，不回答假設性問題。

而高虹安於會期期間遭到搜索約談，被質疑立委保護傘失效，放任檢調搜索讓立院尊嚴蕩然無存，藍營立委也質疑是否政治考量，對此，邱臣遠表示，國會身為最高民意殿堂，尊嚴自然需要維護，但行政、立法、司法三權獨立，游錫堃院長也是接到公文後依法行政，且並沒有達到近一步羈押標準，尊重分權獨立、依法行政。

而搜索規定部分，鄭運鵬日前解釋，檢調進入到立法院辦案，逮捕或羈押現任立委才要經過院會同意，如果是搜索調查的程序，那事前知會立法院就可以了，立法院也不太敢阻止。

對於外界質疑，案情偵辦進度照著民進黨劇本？邱臣遠表示，案件有高度政治敏感度，大家都說要尊重檢調，檢調也要擔負相關責任，司法公正、勿媒體辦案，用輿論對高虹安委員判刑，全民眼睛都是雪亮、大家都在看，相關程序進行時不希望檢調被外界質疑政治辦案，再次呼籲執政黨跟特定媒體適可而止。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／磁磚9F掉落　30歲男慘遭爆頭亡
靈媒「世足冠軍」預言！　這隊註定會輸
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

蝦仁膽固醇其實不高、優格沒有膳食纖維！「3營養迷思」你誤會幾個

出水9年的「台版鐵達尼故事」！　19世紀海上日常曝光

梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

IIHS公布「15款休旅車後座防護」！僅2台拿高分、RAV4只獲可接受

趙岱新大露背、楊祐寧妻子Melinda「中空」超辣！法國輕奢牌派對裝必收

阿金不怕看醫生！主動「跨上櫃檯」掛號　回頭對媽露燦爛笑容

網上也找不到的銅板美食！30元厚實豬肝湯太驚豔　還有Q嫩米苔目

張棟樑41歲了！　「4原則」養出凍齡顏值...還有一根秘密武器

俄狂射60枚飛彈！烏克蘭全國空襲警報響　基輔又被轟炸

快訊／國3大溪交流道事故！2貨車+3轎車追撞…後方回堵5k

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

政治熱門新聞

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

他曝「高虹安不會有事」：綠營側翼繼續崩潰吧

高虹安60萬元交保　新竹市民到場力挺

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

傳接北市文化局長　蔡詩萍僅回一句話

王浩宇點高虹安1問題：天冷吃雞鴨

央行再升息　紓困就學貸款利息「政府繼續補貼」

更多熱門

相關新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，以2813票當選嘉義市議員，當時重要推手「小商人」就有說，他將邀請瀧澤蘿拉（水咲蘿拉，前AV女優）到嘉義謝票，並發雞排！如今也要兌現承諾，稍早他就發文公布時間，「明天12/17晚上7:00」會在嘉義市東區中山路274號「行運8兩雞」雞排店發雞排。

高虹安60萬交保候傳　民眾黨團「尊重檢調」：特定媒體勿過度渲染

高虹安60萬交保候傳　民眾黨團「尊重檢調」：特定媒體勿過度渲染

鄭文燦陪同李俊俋掃街　呼籲選民投票日踴躍投票

鄭文燦陪同李俊俋掃街　呼籲選民投票日踴躍投票

「他」字案變「偵」字案！　高虹安未必會被起訴

「他」字案變「偵」字案！　高虹安未必會被起訴

高虹安涉詐助理費　就職市長後壓力才開始

高虹安涉詐助理費　就職市長後壓力才開始

關鍵字：

高虹安2022九合一大選2022新竹市長北機組檢調柯建銘民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面