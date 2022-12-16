保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

▲高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。而檢調大動作進立院搜索，外界質疑立院尊嚴蕩然無存，藍營立委也質疑是否政治考量。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，行政、立法、司法三權獨立，游錫堃院長也是接到公文後依法行政，且並沒有達到近一步羈押標準，尊重分權獨立、依法行政。

對於高虹安涉貪案情，邱臣遠表示，案件已經進入司法程序，尊重調查獨立性及偵查不公開原則，但也必須說，在這樣高度社會關注、政治性的案件，特定媒體也勿過度渲染，希望不要因曾參殺人、三人成虎的效果對特定政治人物判刑。

外傳民進黨擔憂若高虹安遭到收押，相關輿論將對綠營不利。對此，邱臣遠表示，行政、司法、立法，三權獨立互相尊重，相關職權都要依法行政，對於未發生問題不會過多評論。至於若高虹安判刑定讞，是否開除黨籍？邱臣遠表示，黨中央都有相關規範，不回答假設性問題。

而高虹安於會期期間遭到搜索約談，被質疑立委保護傘失效，放任檢調搜索讓立院尊嚴蕩然無存，藍營立委也質疑是否政治考量，對此，邱臣遠表示，國會身為最高民意殿堂，尊嚴自然需要維護，但行政、立法、司法三權獨立，游錫堃院長也是接到公文後依法行政，且並沒有達到近一步羈押標準，尊重分權獨立、依法行政。

而搜索規定部分，鄭運鵬日前解釋，檢調進入到立法院辦案，逮捕或羈押現任立委才要經過院會同意，如果是搜索調查的程序，那事前知會立法院就可以了，立法院也不太敢阻止。

對於外界質疑，案情偵辦進度照著民進黨劇本？邱臣遠表示，案件有高度政治敏感度，大家都說要尊重檢調，檢調也要擔負相關責任，司法公正、勿媒體辦案，用輿論對高虹安委員判刑，全民眼睛都是雪亮、大家都在看，相關程序進行時不希望檢調被外界質疑政治辦案，再次呼籲執政黨跟特定媒體適可而止。