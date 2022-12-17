　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營大團結！朱立倫、蔣萬安現身選前之夜　黃敏惠哽咽感念父親

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選戰倒數前兩天，嘉義市長候選人黃敏惠向選民宣誓要為嘉義市奮戰決心，但為了避免與30週年管樂節活動相衝突，讓民眾能專心享受難得的國際盛典，黃敏惠提前於16日晚間，在中央廣場辦理最後一場選前造勢。國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、立法院總召曾銘宗及多位黨團立委也團結齊聚，呼籲12/18大家團結一致，衝出高票，晚會現場湧入破5千名支持者。

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 王育敏、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「黃敏惠把嘉義市變成最幸福的城市，這代表四年前大家選對人。」王育敏表示，黃敏惠非常認真非常拚，拚教育也拚第一，她曾經說過教育決定人才，人才決定未來，昨天陪黃敏惠掃街，發現她經過學校時，都講得出校長名字、學校特色，還說週末的管樂節就是為了讓孩子站上國際的舞台，拚全世界、拚第一名，黃敏惠也是全國的減債王，讓嘉義市成為全台負債最少的城市，讓營利事業所得增加，從谷底變成火車頭，但對手卻睜眼說瞎話，說她沒做事，嘉義市延到12/18就是民進黨出奧步，「以拖帶騙是不可能，所以我們要全力支持1號黃敏惠。」

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「台灣小小的，不是親戚就是朋友，都是台灣人，人親土親。」林姿妙說，黃敏惠四年來拼經濟、拚建設、拼交通、拼老人福利、拼教育，齊頭並進卻都還是做到那麼好，一步一腳印，希望拼出大家的好生活。林姿妙說，嘉義、宜蘭都是民主聖地，所以要選賢與能，選出會做事，做對事的人，因此她也特地遠道從宜蘭來支持，「這麼好的市長，不能讓大家抹黑，我特別從宜蘭來挺她，也希望你們一起相挺。」

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「我發現每個跟敏惠揮手的人，她都能夠叫出名字，因為敏惠是大家的一份子。」為了替黃敏惠催票，一週來嘉義三次的張麗善說，雲林縣是農業縣，嘉義是工商服務的城市，雲嘉如果可以互相彌補、共榮共存，雲嘉一定會更好。她也提到，黃敏惠在全國施政滿意度調查，勇奪七金四銀，全國唯一大滿貫，但選舉的延期，對手一定會傾全黨之力，大家一定要幫忙拉票，12/18讓全國看見什麼是民主聖地。

「吃人一口，還人一斗。」蔣萬安在陪同黃敏惠走了約50公尺的大進場後說，現場被嘉義市民的熱情以及對黃敏惠的喜愛所震撼到，他也提到自己從第一次選立委，一路走來到進入立法院競選連任，以及這次參選台北市長，黃敏惠都給了很大的力量和指導，才讓他有機會為市民服務，所以在今天團結之夜他一定要來到嘉義市民主聖地，堅定地支持黃敏惠。「污水系統是個看不見的建設，許多首長不願意做。」蔣萬安說，黃敏惠知道污水系統攸關健康生活，讓接管率增加3.04%居全國之冠，而她也願意培養年輕人，盤點嘉義市超過6000棟木構建築，提供年輕朋友創業，強化地方創生，舉辦設計展活絡在地資產，讓古桃城展現青春活力。

「光明戰勝黑暗，民主戰勝黑箱，誠信戰勝謊言。」蔣萬安說，嘉義一定贏，禮拜天一定大步往前邁進，這次選舉就在禮拜天，過程讓大家非常緊張，如果投票率不高很危險，因此拜託所有鄉親，禮拜天一定要出來投票，希望鄉親將今天滿滿的熱情，轉化給黃敏惠。

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

朱立倫則說，看到那麼多嘉義鄉親對敏惠的支持，相信敏惠更感動，因爲她100%為嘉義打拚，幸福進行式，也是嘉義未來市，幾天前陪黃敏惠掃街，看到民眾的反應可以說是全台灣最熱情，大家都出來比讚，這種民眾投以的熱情，實在沒人能夠跟黃敏惠比。朱立倫也說，他到許多地方問嘉義的鄉親，大家都說黃敏惠是穩上的，但他相當緊張，12/18星期日請嘉義市所有的偉大市民，為了民主，要讓第一名的市長高票連任，不管颳風下雨，都要出門投票。

黃敏惠在台上，首先感謝朱立倫主席：「主席說大家一定要來，一句話，大家排除萬難。」黃敏惠說，大家要團結，目的是要共好，要一起拼出好日子，奧步大家會怕，但心頭要抓緊，勇敢向前走。黃敏惠強調，接受挑戰，吃苦當吃補，不用怕要加倍努力，如果沒有延長這三禮拜，不會有那麼多人一起來嘉義，嘉義市那麼小，第一次能夠天天上全國版的媒體，大家都在報導，嘉義市也這樣被看到了。

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

晚會現場也在尾聲時飄起細細的雨，黃敏惠也說，連老天爺都感動了，疼惜嘉義市這一群鄉親，「沒有傘的孩子，我們更要努力跑。」她也提到IKEA正式宣佈進駐嘉義市，她說過去有人唱衰，有人否定，但嘉義市是非六都裡面，唯一有IKEA、好市多陸續進駐的城市，謝謝市府團隊努力招商，但是最棒的還是嘉義的鄉親，讓外界看到雲嘉南這塊兩百萬鄉親的消費能量。黃敏惠也強調，拼經濟、招商引資，把嘉義市定位成台灣新都心，這段時間交出好的成績單，對鄉親有交代。

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 蔣萬安、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

晚會最後，黃敏惠在提到已故的父親省議員黃永欽，以及國民黨雲嘉南總督導陳政寬，這兩位對她從政之路影響最深的兩位長輩也不斷哽咽，黃敏惠也說，民主只有用選票，中央才會重視，希望大家用選票擦亮民主聖地的金字招牌，「不是為了敏惠的選舉，而是為了子孫的未來。」大家的一票真的很重要，黃敏惠拜託大家，要點亮每一盞燈，團結讓讓嘉義市未來四年再繼續幸福下去。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／20縣市低溫警報！　7縣市凍到6°C↓
全球最大圓柱水族箱爆了！　滿街死魚
熊好券只到明天！　他趕出「店家地圖」神炸
男大生打工偷20支iPhone！　每支賣2萬慘了
好市多新規定曝光！沒更新不能結帳　會員火大了
法國不妙！　冠軍賽前5人倒下
快訊／寒流鋒面夾擊！　4縣市豪大雨特報
高雄12人求職被逼吃排泄物！　5惡徒還自製刑具

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

閣揆接班人選？　郭正亮曝蔡英文考量：「他」份量夠重

嘉義地藏庵前開講　選戰最後催票...李俊俋：準備好了！

藍營大團結！朱立倫、蔣萬安現身選前之夜　黃敏惠哽咽感念父親

蔡詩萍接文化局長　本人親回：可見蔣萬安用人不拘黨派、年齡的魄力

快訊／蔣萬安公布4小內閣成員！蔡詩萍掌文化局長　「她」任觀傳局長

幕後／徐巧芯、徐弘庭劍指老將的權力盤算　最怕朱立倫沒收立委初選

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

延長賽！嘉義市長選戰明登場　還有2立委缺額待補選、2不分區將遞補

館長痛批民進黨「操縱司法」搜索高虹安很噁心　預言2024必敗

高虹安找3律師「陪偵訊19小時」　林智群：一夜噴掉90萬

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

閣揆接班人選？　郭正亮曝蔡英文考量：「他」份量夠重

嘉義地藏庵前開講　選戰最後催票...李俊俋：準備好了！

藍營大團結！朱立倫、蔣萬安現身選前之夜　黃敏惠哽咽感念父親

蔡詩萍接文化局長　本人親回：可見蔣萬安用人不拘黨派、年齡的魄力

快訊／蔣萬安公布4小內閣成員！蔡詩萍掌文化局長　「她」任觀傳局長

幕後／徐巧芯、徐弘庭劍指老將的權力盤算　最怕朱立倫沒收立委初選

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

延長賽！嘉義市長選戰明登場　還有2立委缺額待補選、2不分區將遞補

館長痛批民進黨「操縱司法」搜索高虹安很噁心　預言2024必敗

高虹安找3律師「陪偵訊19小時」　林智群：一夜噴掉90萬

結局跟大S不一樣！接舊情人電話續前緣　大叔捧錢匯款結局超傻眼

快訊／20縣市低溫警報！7縣市凍到6°C↓　僅2縣市躲過極寒攻擊

季芹峇厘島脫了！大尺度泳衣「上中下全露」千人看光 嬌嗔：老公有認真

低成本資金時代成過去式　謝金河：該調整投資思維了

1日快閃優惠！住北投老爺酒店買一晚送一晚　享免費早餐、泡湯

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

外媒爆：馬斯克正在為推特尋找新投資人

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還發炫耀文　網暴怒開罵：無腦

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

政治熱門新聞

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

館長痛批民進黨操縱司法搜索高虹安　預言2024必敗

爆乳田慎節當選　3Q哥：她很有料

高虹安找3律師陪偵19小時！林智群：至少90萬

快訊／蔣萬安公布4小內閣！蔡詩萍掌文化局長

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

20年來首次！陳水扁受邀參加蔣萬安就職典禮

合體徐巧芯火力全開！　王鴻薇轟吳怡農「民進黨巨嬰」

李四川率隊赴市府交接　北市副市長竟缺席

高虹安遭檢調約談60萬交保　柯文哲：違反比例原則

還沒選完！嘉義市長選戰明登場　2立委缺額待補選、2不分區將遞補

快訊／民進黨主席補選登記截止　賴清德1人登記黨權定於一尊

立院三讀通過退撫新制　明年7月後新進公務員改確定提撥制

更多熱門

相關新聞

還沒選完！嘉義市長選戰明登場　2立委缺額待補選、2不分區將遞補

還沒選完！嘉義市長選戰明登場　2立委缺額待補選、2不分區將遞補

18日將進行嘉義市長選戰，由總統府副秘書長李俊俋對上現任市長黃敏惠，但這並非九合一大選最後一役，還有南投縣長當選人許淑華、辭去立委參選的台北市長當選人蔣萬安立委席次缺額需要補選，另有2位不分區立委周春米、高虹安因當選縣市長，後續將要辦理遞補。

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排

高虹安60萬交保候傳　民眾黨團「尊重檢調」：特定媒體勿過度渲染

高虹安60萬交保候傳　民眾黨團「尊重檢調」：特定媒體勿過度渲染

綠委籲高虹安儘速清算還款　「爭取換取緩刑的機會」

綠委籲高虹安儘速清算還款　「爭取換取緩刑的機會」

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長黃敏惠

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面