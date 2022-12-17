藍營大團結！朱立倫、蔣萬安現身選前之夜　黃敏惠哽咽感念父親

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選戰倒數前兩天，嘉義市長候選人黃敏惠向選民宣誓要為嘉義市奮戰決心，但為了避免與30週年管樂節活動相衝突，讓民眾能專心享受難得的國際盛典，黃敏惠提前於16日晚間，在中央廣場辦理最後一場選前造勢。國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、立法院總召曾銘宗及多位黨團立委也團結齊聚，呼籲12/18大家團結一致，衝出高票，晚會現場湧入破5千名支持者。

▲▼ 黃敏惠選前團結之夜磅礡登場 王育敏、林姿妙現身力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「黃敏惠把嘉義市變成最幸福的城市，這代表四年前大家選對人。」王育敏表示，黃敏惠非常認真非常拚，拚教育也拚第一，她曾經說過教育決定人才，人才決定未來，昨天陪黃敏惠掃街，發現她經過學校時，都講得出校長名字、學校特色，還說週末的管樂節就是為了讓孩子站上國際的舞台，拚全世界、拚第一名，黃敏惠也是全國的減債王，讓嘉義市成為全台負債最少的城市，讓營利事業所得增加，從谷底變成火車頭，但對手卻睜眼說瞎話，說她沒做事，嘉義市延到12/18就是民進黨出奧步，「以拖帶騙是不可能，所以我們要全力支持1號黃敏惠。」

「台灣小小的，不是親戚就是朋友，都是台灣人，人親土親。」林姿妙說，黃敏惠四年來拼經濟、拚建設、拼交通、拼老人福利、拼教育，齊頭並進卻都還是做到那麼好，一步一腳印，希望拼出大家的好生活。林姿妙說，嘉義、宜蘭都是民主聖地，所以要選賢與能，選出會做事，做對事的人，因此她也特地遠道從宜蘭來支持，「這麼好的市長，不能讓大家抹黑，我特別從宜蘭來挺她，也希望你們一起相挺。」

「我發現每個跟敏惠揮手的人，她都能夠叫出名字，因為敏惠是大家的一份子。」為了替黃敏惠催票，一週來嘉義三次的張麗善說，雲林縣是農業縣，嘉義是工商服務的城市，雲嘉如果可以互相彌補、共榮共存，雲嘉一定會更好。她也提到，黃敏惠在全國施政滿意度調查，勇奪七金四銀，全國唯一大滿貫，但選舉的延期，對手一定會傾全黨之力，大家一定要幫忙拉票，12/18讓全國看見什麼是民主聖地。

「吃人一口，還人一斗。」蔣萬安在陪同黃敏惠走了約50公尺的大進場後說，現場被嘉義市民的熱情以及對黃敏惠的喜愛所震撼到，他也提到自己從第一次選立委，一路走來到進入立法院競選連任，以及這次參選台北市長，黃敏惠都給了很大的力量和指導，才讓他有機會為市民服務，所以在今天團結之夜他一定要來到嘉義市民主聖地，堅定地支持黃敏惠。「污水系統是個看不見的建設，許多首長不願意做。」蔣萬安說，黃敏惠知道污水系統攸關健康生活，讓接管率增加3.04%居全國之冠，而她也願意培養年輕人，盤點嘉義市超過6000棟木構建築，提供年輕朋友創業，強化地方創生，舉辦設計展活絡在地資產，讓古桃城展現青春活力。

「光明戰勝黑暗，民主戰勝黑箱，誠信戰勝謊言。」蔣萬安說，嘉義一定贏，禮拜天一定大步往前邁進，這次選舉就在禮拜天，過程讓大家非常緊張，如果投票率不高很危險，因此拜託所有鄉親，禮拜天一定要出來投票，希望鄉親將今天滿滿的熱情，轉化給黃敏惠。

朱立倫則說，看到那麼多嘉義鄉親對敏惠的支持，相信敏惠更感動，因爲她100%為嘉義打拚，幸福進行式，也是嘉義未來市，幾天前陪黃敏惠掃街，看到民眾的反應可以說是全台灣最熱情，大家都出來比讚，這種民眾投以的熱情，實在沒人能夠跟黃敏惠比。朱立倫也說，他到許多地方問嘉義的鄉親，大家都說黃敏惠是穩上的，但他相當緊張，12/18星期日請嘉義市所有的偉大市民，為了民主，要讓第一名的市長高票連任，不管颳風下雨，都要出門投票。

黃敏惠在台上，首先感謝朱立倫主席：「主席說大家一定要來，一句話，大家排除萬難。」黃敏惠說，大家要團結，目的是要共好，要一起拼出好日子，奧步大家會怕，但心頭要抓緊，勇敢向前走。黃敏惠強調，接受挑戰，吃苦當吃補，不用怕要加倍努力，如果沒有延長這三禮拜，不會有那麼多人一起來嘉義，嘉義市那麼小，第一次能夠天天上全國版的媒體，大家都在報導，嘉義市也這樣被看到了。

晚會現場也在尾聲時飄起細細的雨，黃敏惠也說，連老天爺都感動了，疼惜嘉義市這一群鄉親，「沒有傘的孩子，我們更要努力跑。」她也提到IKEA正式宣佈進駐嘉義市，她說過去有人唱衰，有人否定，但嘉義市是非六都裡面，唯一有IKEA、好市多陸續進駐的城市，謝謝市府團隊努力招商，但是最棒的還是嘉義的鄉親，讓外界看到雲嘉南這塊兩百萬鄉親的消費能量。黃敏惠也強調，拼經濟、招商引資，把嘉義市定位成台灣新都心，這段時間交出好的成績單，對鄉親有交代。

晚會最後，黃敏惠在提到已故的父親省議員黃永欽，以及國民黨雲嘉南總督導陳政寬，這兩位對她從政之路影響最深的兩位長輩也不斷哽咽，黃敏惠也說，民主只有用選票，中央才會重視，希望大家用選票擦亮民主聖地的金字招牌，「不是為了敏惠的選舉，而是為了子孫的未來。」大家的一票真的很重要，黃敏惠拜託大家，要點亮每一盞燈，團結讓讓嘉義市未來四年再繼續幸福下去。