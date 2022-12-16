爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排！謝票地點、時間曝光

▲左為Molly翎熹，右為瀧澤蘿拉。（合成圖／翻攝自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書、瀧澤蘿拉微博）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，以2813票當選嘉義市議員，當時重要推手「小商人」就有說，他將邀請瀧澤蘿拉（水咲蘿拉，前AV女優）到嘉義謝票，並發雞排！如今也要兌現承諾，稍早他就發文公布時間，「明天12/17晚上7:00」會在嘉義市東區中山路274號「行運8兩雞」雞排店發雞排。

小商人稍早在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，直呼「謝票發雞排活動！」明（17）日晚上7時，議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」將會發雞排，地點在嘉義市東區中山路274號「行運8兩雞」雞排店。另外，因里響咖啡加碼贊助，所以除了原定的雞排外，屆時還會發放100杯咖啡。

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謝票活動也照之前所說，邀請了混血女神瀧澤蘿拉出席，而Swag短髮女神Rita、正妹可可也都會到場。小商人直呼，請大家務必給他面子，踴躍領光雞排和咖啡。

消息一出，不少網友紛紛回應，「說到做到，真男人」、「好想去喔」、「我也想吃瀧澤蘿拉的雞排啊」、「敲碗環島謝票」、「請問可以在12/17凌晨就開始排隊嗎」、「我好興奮啊」、「請問會有台北場嗎」、「唯一支持小商人」、「哥發幾份雞排啊」。貼文也釣出前立委陳柏惟直呼「羨慕！」嘉義市議員王浩也回應，「歡迎蘿拉來台灣，台日友好！」

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