台北好醜！李四川首談市政　都更、內科交通、大巨蛋上任優先處理





▲李四川。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

準台北市副市長李四川今（16日）接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，節目上他提到，台北市發展已經有某個程度，要有有感的改變真的沒有這麼簡單，但「台北市好醜」，都市更新一定要馬上來做，不管是老屋的建置、老屋內設電梯等都要馬上來做，讓市民感受到台北市的變化。

李四川在節目中透露，下午將前往北市府，與副市長彭振聲等現任市府團隊進行交接，預計下周業務全數移交後，將針對大巨蛋、內湖交通提出解決方案。但他也表示，台北市的制度、法律最齊全，但現在有些法令制度已跟不上社會，有些法律應要鬆綁，公務員才能大膽做事、提高效率。

面對台北這幾年的改變，李四川直言，「台北市好醜」，有建築師告訴他，台北市容真的不怎麼樣，漂亮的房子都很有創意，結果細看卻是違建，未來如何鬆綁部分法規也是重要議題。

另，針對內湖科技園區交通、大巨蛋等問題，李四川說，市政每一天都有問題，只是要面對它，不要用政治角度去看，要用專業的角度去做，下周團隊交接完成後，會擬定相對應方案，先解決短期問題。大巨蛋也會去了解，下周市府移交完，也會對問題提出該有的解決方案。

對於台北捷運為何要做10年、20年？李四川也說，前面是剛開始，地質上會比較困難要去突破，但已經做了這麼多年，應該要很熟、愈來愈快、愈來愈便宜，會和工程師研究，看能不能讓進度快一點，讓市民有感。

李四川也不忘大讚蔣萬安，他有年輕人的勇敢及創新，未來希望藉由資深市政團隊與新世代的結合，讓資深市政人員提供他們的經驗及建議，加上新世代的創新，讓台北市變得更好。