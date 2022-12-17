要搶吃爆餡泡芙！超商最新「9款巧克力甜點」來了　還有可可牛肉堡

▲超商網羅9款巧克力烘焙甜點一次吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控有夠幸福！有超商一口氣網羅「9款巧克力烘焙點心」，特意嚴選法國、比利時等巧克力入料，推出罪惡爆餡巧克力泡芙、千層蛋糕、流心熔岩蛋糕等選擇，加碼還有超狂鹹食新吃法「可可燒烤牛肉堡」，是芝麻堡搭配鮮嫩牛肉漢堡排，再加入苦甜可可燒烤醬的組合，即日起陸續開吃，其中有4款甜點還可享買中杯以上咖啡下殺半價吃優惠。

▲巧克力泡芙吃得到滿滿巧克力卡士達。

▲這次還有鹹食可可燒烤牛肉堡等吃。

全家巧克力季報到了，嚴選法國米歇爾柯茲、法芙娜頂級巧克力、比利時貝可拉、嘉麗寶純正比利時等巧克力打造9款全新限定烘焙甜點，其中，必吃超人氣爆餡「巧克力泡芙」，內餡是法國米歇爾柯茲巧克力製成的濃郁可可卡士達，每一口都能吃到可可香及濃郁苦甜味，罪惡爆表，還有同樣選用米歇爾柯茲巧克力入餡的「巧克力千層蛋糕」，層層堆疊的可可蛋皮搭配巧克力餡，口感綿密濃郁，以及可微波的鹹口味「可可燒烤牛肉堡」、流心「巧克力熔岩蛋糕」，通通要吃。

▲▼2款巧克力烘焙麵包都有餡。

還有使用貝可拉巧克力製成的「巧克力菠蘿」、「古典巧克力蛋糕」、「可可麻吉麵包」，其中，「可可麻吉麵包」是嚴選貝可拉可可粉搭配Q彈麻糬、香醇核桃可可餡，口感超豐富；12月21日再開賣2款巧克力新品，有添加法國法芙娜可可粉，搭配可可乳酪與水滴豆的「巧克力乳酪方塊堡」及使用嘉麗寶巧克力結合苦甜巧克力卡士達雙餡的「醇厚巧克力捲蛋糕」，即日起於全門市陸續開吃。

且米歇爾柯茲巧克力泡芙、米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕、古典巧克力蛋糕及醇厚巧克力捲蛋糕還可享有「購買指定中杯以上咖啡加購甜點半價吃」優惠，巧克力控不能放過。

▲7-11開賣3款現蒸小點。

另，暖胃熟食部份，7-11近日也在熱食自助區「蒸食機」首度引進現蒸小點，端出熱騰騰「筒仔米糕」、「芋頭排骨酥湯」及「麻油米血」3款在地美味，其中，米糕及排骨酥湯更是南部名店「銘記」招牌餐點，首波在台北地區超過250間門市限定販售，至12月27日前還可享任選2件85折、3件79折優惠。

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