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雞塊、漢堡都有！　速食店「7大夯品買1送1」爽吃13天

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王「7大品項買1送1」爽吃13天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歲末再加碼！人氣速食店「漢堡王」驚喜祭出限時優惠，一口氣祭出「7大人氣品項買1送1」，包括超人氣經典小華堡、華鱈魚堡、雞塊、薯球都有，且不限購買次數爽吃到飽，12月19日至12月31日限定開跑。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲7大夯品買1送1無上限。

漢堡王祭出「7大夯品買1送1」，優惠品項包括小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球及大杯可樂，12月19日至12月31日通通可以爽吃買1送1，還不限時段及購買次數，可於門市、官網、自助點餐機使用，提醒此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客APP限時吃買1送1。

另，必勝客至12月29日前也於PK雙饗卡APP推平日限定「買1送1」好康，只要買松露牛肝菌干貝起司紙包飯或粉紅醬海鮮起司紙包飯，直接免費再吃夏威夷獨享比薩1份。

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