桃園台61線6車連環撞...砂石車閃避事故車釀禍　2人受傷

▲台61線桃園市觀音段今（16）日上午發生連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線桃園市觀音南下路段今（16）日上午發生連環車禍，造成6輛大小車輛擦撞意外，根據大園警方調查，疑因砂石車及貨車為閃避外側2輛事故車，變換車道時不慎擦撞，貨車又追撞其他車輛造成意外，其中有2人受傷送醫治療。警方為6輛車駕駛酒測，酒測值均為零，至於意外發生原因仍待調查釐清中。

▲台61線桃園市觀音段今天上午發生連環車禍，警方與工程人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，今天上午10時許，台61線南下34.4K處發生6車連環碰撞事故，警方初步調查，2輛小貨車於現場擦撞停放外側車道，後方聯結車與後方小貨車為閃避車禍事故，變換車道過程中不慎發生擦撞，導致小貨車碰撞前方同向2輛自轎車，整起事故造成6輛車連環追撞意外，警方到場處理時包括小貨車駕駛與乘客共2人受傷送醫。

▲台61線桃園市觀音段今天上午發生連環車禍，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局草漯派出所所長黃榮禾表示，警方為6輛大小車駕駛進行酒測，酒測值均為零，疑似後方聯結車與小貨車為閃避事故車輛，緊急變換車道失控發生二次擦撞事故，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲台61線桃園市觀音段今天上午發生連環車禍，小貨車嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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