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社會 社會焦點 保障人權

工程車施工忘拉手煞車下秒倒退嚕　貨車被撞玻璃破了...屁股全爛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子昨（15）日駕駛工程車在中壢區元化路進行污水道改善工程，不料，停車時未拉手剎車導致整輛車失控倒退嚕，撞上後方路旁小貨車，造成後擋風玻璃破裂、車身毀損等，所幸當時車上無人無人受困，警方為李進行酒測，酒測值為零，至於肇事原因正調閱路旁監視器釐清責任歸屬。

▲桃園市李姓男子昨（15）日上午在中壢區元化路進行汙水工程處理時，工程車未拉手剎車導致大貨車往後滑行撞上後方貨車肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子昨（15）日上午在中壢區元化路進行汙水工程處理時，工程車未拉手剎車導致大貨車往後滑行撞上後方貨車肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子昨天上午在中壢區元化路進行汙水工程處理，未拉手煞車導致倒退嚕撞上後方貨車，貨車擋風玻璃碎裂與車體毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子昨天上午在中壢區元化路進行汙水工程處理，未拉手煞車導致倒退嚕撞上後方貨車，貨車擋風玻璃碎裂與車體毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在臉書《爆料公社》貼文，「吊車上沒人直接往後滑撞上路邊車輛，要不是有路邊車輛擋住，就要撞進民宅了，包商是這樣施工的嗎？萬一路邊的不是車子，是老先生老太太呢？政府還要放任公共工程的施工有多少重大公安意外？」

中壢警方指出，23歲的李姓男子昨天上午10時40分許，在中壢區元化路271巷前施工，未料停車後忘記拉手剎車，導致工程車倒退嚕，撞上後方停在路旁的小貨車，造成後方擋風玻璃碎裂、車體受損，所幸車上當時沒人，也為撞上路人，但突然撞擊巨響嚇壞路人。

▲桃園市李姓男子昨天上午在中壢區元化路進行汙水工程處理，忘記拉手煞車導致肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子昨天上午在中壢區元化路進行汙水工程處理，忘記拉手煞車導致肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後為李姓駕駛進行酒測，酒測值為零，李聲稱當時停車熄火後忘記拉手煞車，導致貨車向後滑行撞上路旁停車，警方將調閱路旁監視畫面釐清肇事責任。

中壢警方強調，本起意外事件雖未波及路人，相關責任將進行釐清，如有違規事實將依法告發，警方也呼籲，車輛臨停應該確實拉起手煞車，若在斜坡上，可在後方輪胎放置石頭或磚塊，以避免車輛滑動減少意外發生，以維護用路人安全，如因未拉手煞車導致事故發生，或造成用路人受傷，警方將依法追究毀損與傷害責任。

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