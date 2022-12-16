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獨／轉機不再免費！桃機首收「設施使用費」　費用出爐「每人500」

▲▼桃園機場。（圖／桃機）

▲桃園機場。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，12月轉機客佔桃機旅次超過2成，不過轉機客使用桃機設施卻不用付費，桃園機場將比照日韓首都機場對轉機客收費，今召開說明會與航空公司研商細節，「轉機設施使用費」收費方案也曝光，桃機公司規劃首度要對轉機客每人預計收取500元，針對轉機出境僅收一次費用，入境免收費。

疫情前，桃園機場轉機客最高峰每年可達565萬人次，疫情讓台灣鎖國939天，今年10月國境解封，國際旅遊起飛，民航局預估2025年入境旅客量將回到疫情前8成，不過由於我國機場目前對轉機客沒有收取機場服務費，但轉機客仍會使用機場設施，因應疫情強化清消成本增，基於使用者付費考量，日前立委要求交通部評估對轉機客收取相關費用。

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雖目前桃機旅客量尚未恢復疫情前高峰，不過國際旅遊及商務回歸正常，桃機12月轉機客每天已超過1萬人，佔桃機每日旅次超過2成，且9成都是外國人，但使用桃機設施卻不用付費，等同剩餘7到8成出境旅客包含國人要幫忙付費。

▲▼桃園機場,桃機,出國。（圖／記者李宜秦攝）

▲桃園機場。（圖／記者李宜秦攝）

由於2035年預估轉機量可能每年高達1千萬人次，若使用機場設施卻不需付費，成本由其他旅客吸收並不公平，且香港機場、日本成田機場、韓國仁川機場等國際大機場都已實施對轉機客收費，因此桃機公司規劃首度向轉機客收費。

據悉，桃機公司今召開相關說明會，邀請航空公司研商細節，也讓收費方案曝光，根據桃機公司規劃，目標希望明年擇期對轉機客每人預計收取500元，費用名義為「轉機設施使用費」，僅針對轉機客出境時收取一次費用，入境不收費。

對此，桃機公司總經理范孝倫證實，方向上確實是將針對轉機客每人預計收取500元轉機設施使用費，今上午與航空公司說明討論後，航空公司表達因涉及系統修改，需要作業時間調整，雖桃機希望可以盡快上路，但實際上路時程仍待與航空公司進一步討論和確認。

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