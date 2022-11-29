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桃機第三航廈分配「排除採聯盟」！租金較貴　廉航進駐第一航廈

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

斥資1300多億元桃園機場第三航廈拚2025年啟用，過往規劃依國際航空聯盟分配，不過各國籍航空都想進駐第三航廈，讓桃機擺不平，交通部長王國材今(11/29)證實將排除以「聯盟」分配，第一航廈確定由低成本航空進駐，國籍航空都想進駐第三航廈，未來租金將較貴，分配將公平對待。

桃園機場第三航廈2025年啟用，桃機2018年曾規劃依3個國際航空聯盟做分配，相同聯盟航空公司分配在同航廈，由華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進駐第三航廈；長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司分配第二航廈；「寰宇一家」航空公司和廉航則分配在第一航廈。

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不過事後卻傳出桃機將取消聯盟改用航線來分配，引發旅客轉機換航廈等困擾疑慮，華航企業工會也要求交通部立即召開公聽會，停止年底定案航廈分配計畫，喊話杜絕黑箱的不專業規劃。

▲▼不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，旅客轉機及行李轉機作業恐一團亂　華航工會今赴桃機陳情。（圖／工會提供）

▲不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，旅客轉機及行李轉機作業恐一團亂　華航工會日前曾赴桃機陳情。（圖／工會提供）

對此，交通部長王國材今出席交通部道路安全記者會受訪時表示，桃園機場第三航廈2025主體啟用，2026年全面完工，一開始用聯盟方式分配，但各航空公司有不同看法，目前改以運轉考量來分配。

王指出，包括是否集中哪個航空公司全部進駐第三航廈，或是部份在第三航廈、部份在第二航廈，他已請民航局跟各航空公司討論，初步看起來第三航廈租金會比第一航廈高，或許談過之後，各家航空公司想法會不一樣。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交部長王國材受訪說明桃機第三航廈分配問題。（圖／記者李姿慧攝）

王國材說明，目前國際航空有三大聯盟，但現在發覺分配起來也不是很平均，因此初步比較定案的是第一航廈由低成本航空進駐，第二、第三航廈分配上，長榮、華航、星宇都想進駐第三航廈，由於都是國籍航空，必須公平對待，因此先請民航局把租金攤出來讓航空公司看一下是否做此選擇，第三航廈租金會比較貴，但至於多少，民航局還在算。

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桃園機場第三航廈分配王國材一航廈廉航

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