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擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」　出國報到、上機恐2地奔波

▲▼華航企業工會呼籲桃機以聯盟分航廈。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航企業工會呼籲桃機以聯盟分航廈。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

華航企業工會不滿桃園機場計畫以「航線」分配第三航廈的航空公司，工會指出，以航線分配航廈，只會徒增國人及轉機客的時間成本，旅客經常在航廈間迷失方向，地勤人員也長時間得在兩航廈間奔波，造成相當大的不便，呼籲桃機跟隨國際潮流，以一聯盟一航廈為原則。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，桃機屬於分散式航廈，國際潮流中，分散式航廈都是以「一公司或一聯盟一航廈」，如英國希斯洛機場、中國首都機場、日本成田機場、美國甘迺迪機場，都是如此，此做法可集中營運資源，旅客出入境可以在同一航廈完成，同公司或聯盟間的轉機也不需在不同航廈間奔波。

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劉惠宗表示，以航線區分航廈會造成極大混亂，舉例而言，旅客可能在一航廈登機，飛機卻停在二航廈，轉機客可能在一航廈下機，轉機時卻得跑到二航廈登機，行李也可能與旅客「分家」。

▲▼華航企業工會呼籲桃機以聯盟分航廈。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航企業工會表示，以航線分航廈會導致旅客四處奔波。（圖／記者李宜秦攝）

桃機董事長林國顯日前回應，以聯盟區分航線會造成旅客不必要的時間成本，但劉惠宗表示，林國顯的說法根本是在混淆視聽，企圖以極少數的案例欺騙大眾。

劉惠宗表示，林所說的「轉機沒飛機搭」是不太可能發生的狀況，畢竟同聯盟間的航空公司都可互相支援，他直言「林國顯董座你講錯了，只有用聯盟分航廈才能解決旅客的問題」。

工會表示，華航不同航線被分配在兩個航廈間，地勤人員長時間在兩航廈奔波，以東南亞來台轉機的旅客，為了趕上在另一航廈的美加澳航班，地勤得協助旅客從一航廈跑到二航廈，或是出現行李在不同航廈的窘境。

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