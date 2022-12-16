賣全家股票遭龍邦質疑掏空　泰山詹家告誹謗...眼眶泛紅：夠了！

記者劉昌松／台北報導

泰山企業日前賣出將近2成的全家股票，引起市場派大股東、龍邦國際董事長劉偉龍質疑賤賣、掏空，泰山詹家16日由董事詹皓鈞代表，到台北地檢署遞狀控告劉偉龍涉嫌加重誹謗，詹在說明立場時，一度眼眶泛紅，最後對劉偉龍喊話：「夠了！」還說：「我們如果做為非作歹的事情，對不起創業泰山的4位在天的阿公。」

▲泰山董事詹皓鈞控告龍邦董事長劉偉龍涉加重誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）

泰山(1218)經營權之爭進入司法程序，公司派先前為鞏固經營權，以逐筆交易方式，處分4萬多張全家股權，交易金額逾80億元，市場派股東龍邦(2514)接連舉行記者會、發聲明質疑公司派與國泰金控最大股東萬寶開發裡應外合，並由龍邦旗下保勝投資，向智慧財展及商業法院聲請，暫時停止泰山處分全家股權的決議。

對此，泰山董事長詹景超、董事詹逸宏、詹皓鈞共同委託律師曾益盛，控告劉偉龍涉嫌妨害名譽加重誹謗罪，詹皓鈞16日上午代表到北檢遞狀後表示，泰山出售全家股權流程符合法令規定，經過審計委員會通過、董事會充分討論多數表決，絕對沒有掏空違法，「就算全家賣掉，也不影響泰山本業，我們是賣飲料的。」

詹皓鈞表示，全家(股權)是在市場上透過鉅額的逐筆交易去完成，真的沒有辦法事先知道買方是誰。詹皓鈞說：「想對劉先生說，夠了！我們是實實在在做生意的70多年的泰山公司，真的不是投資公司，呼籲劉先生不要再這樣做了，我代表公司經營團隊，只要我們還在的一天，我們會捍衛我們員工和股東的權益。食安風暴都可以平平安安度過，我們如果做為非作歹的事情，不只對不起這麼多員工跟股東，更對不起我們創業泰山的4位在天的阿公。」