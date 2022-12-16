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微電車強制掛牌！AA88888超旺車牌　用「近一半車價」1.6萬元搶標

▲▼微型電動二輪車牌AA88888被用近一半車價1.6萬元標走。（圖／高雄區監理所）

▲微型電動二輪車牌AA88888被用近一半車價1.6萬元標走。（圖／高雄區監理所）

記者李姿慧／台北報導

「電動自行車」正名為「微型電動二輪車」，11月30日起，新車需申請車牌並掛牌才能上路，否則可罰1200元至3600元，全國監理站所也陸續開放微型電動二輪車車牌標售，其中最受矚目AA88888的「5連發」微型電動二輪車車牌經30次競標，車主以1萬6,000元得標。

微型電動二輪車主要族群以外籍移工、高齡族或學生占多數，且該車為電力為主時速25km/h被歸類慢車，過往不須申請牌照及投保強制責任險，導致衍生出非法改裝、超速、交通事故增加及無法理賠等問題。

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為避免交通亂象，今年11月30日起，全台電動自行車車牌納管，並且被交通部正式定名為為「微型電動二輪車」，只要年滿14歲、不需要考駕照、不能載人、限速25公里以下，只要到各區監理所站掛牌、有投保強制責任險，即可上路。

公路總局將微電車納入網路標牌作業，全國監理所站陸續開放標售活動，高雄區監理所也辦理首次標牌，總共標出7面，其中最受矚目的車牌AA88888經30次競標，民眾以1萬6,000元得標。

微型電動二輪車號牌標售依級別分為第一級競標底價2,000元；第三級競標底價1,500元。高雄區監理所表示，本次吉祥數字車牌AA88888以近車價的一半1萬6,000元得標，可見5連「發」魅力無法擋。

高雄區監理所表示，為讓已上路使用中的微型電動二輪車能儘早申請掛牌，自111年11月30日起至112年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收300元的領牌費及150元的行照規費，鼓勵把握時間投保強制險及完成掛牌。

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